(Pékin) La Chine a encerclé jeudi Taïwan avec des navires et des avions militaires, dans le cadre de manœuvres présentées par Pékin comme une « punition » contre son nouveau président Lai Ching-te et les forces « indépendantistes » de l’île.

Katell ABIVEN avec Amber WANG à Taipei Agence France-Presse

Le ministère taïwanais de la Défense a « condamné fermement » ces exercices et annoncé avoir « déployé des forces maritimes, aériennes et terrestres […] pour défendre la liberté, la démocratie et la souveraineté » du territoire.

Taïwan « défendra les valeurs de liberté et de démocratie », a affirmé son président Lai Ching-te. « Je me tiendrai sur la ligne de front avec nos frères et sœurs de l’armée pour défendre ensemble la sécurité nationale », a-t-il ajouté.

Un peu plus tôt une porte-parole de la présidence taïwanaise avait déploré « le comportement militaire provocateur » de Pékin.

Ces exercices surviennent trois jours après le discours d’investiture de Lai Ching-te. La Chine avait vu dans ces propos un « aveu de l’indépendance de Taïwan » et avait menacé les autorités taïwanaises de « représailles ».

La Chine estime que Taïwan est l’une de ses provinces, qu’elle n’a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949 et l’arrivée au pouvoir des communistes.

Les manœuvres ont débuté jeudi à 7 h 45 (19 h 45 [heure de l’Est] mercredi) et doivent durer jusqu’à vendredi, a indiqué dans un communiqué Li Xi, le porte-parole du théâtre est de l’armée chinoise.

Elles se déroulent « dans le détroit de Taïwan, au nord, au sud et à l’est de l’île de Taïwan, ainsi que dans les zones situées autour des îles de Kinmen, Matsu, Wuqiu et Dongyin ».

Ces dernières îles sont situées à proximité immédiate de la côte est chinoise.

« Sérieux avertissements »

Les gardes-côtes chinois ont annoncé dans la foulée avoir lancé un « exercice de maintien de l’ordre » près des îles taïwanaises de Wuqiu et Dongyin.

De son côté, Taïwan a fait décoller quatre avions de chasse de la base de Hsinchu, à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest de Taipei, aux environs de 13 h locales.

Des images diffusées par les garde-côtes taïwanais montrent des officiers ordonnant par haut-parleur aux navires chinois de quitter les lieux.

« Vos mouvements affectent l’ordre et la sécurité de notre pays, veuillez faire demi-tour et quitter nos eaux restreintes dès que possible », clame l’un des officiers dans une vidéo publiée par les gardes-côtes sur les réseaux sociaux.

Les gardes-côtes taïwanais ont également déployé leur flotte en mer.

Ces manœuvres constituent une « punition sévère pour les actes séparatistes des forces “indépendantistes de Taïwan” et un avertissement sévère contre l’ingérence et la provocation des forces extérieures », a indiqué Li Xi.

Elles sont un « sérieux avertissement » adressé aux « séparatistes » de l’île qui finiront « dans le sang », a de son côté mis en garde Wang Wenbin, un porte-parole de la diplomatie chinoise lors d’un point presse régulier.

« Tester les capacités »

La Chine continentale, dirigée par le Parti communiste, dit privilégier une réunification « pacifique » avec le territoire insulaire de 23 millions d’habitants gouverné démocratiquement. Mais elle n’a jamais renoncé à employer la force militaire.

Baptisées « Joint Sword-2024A », ces nouvelles manœuvres impliquent l’armée de terre, la marine, l’armée de l’air et l’unité des fusées.

L’objectif est de « tester les capacités de combat réelles conjointes des forces du commandement », a indiqué le porte-parole.

À la télévision d’État chinoise CCTV, Zhang Chi, professeur à l’Université nationale de Défense à Pékin, a indiqué que les manœuvres visaient à « imposer un blocus économique sur l’île » en « étranglant » le port de Kaohsiung, stratégique pour Taïwan.

Un tel blocus permet de couper « les importations d’énergie vitales pour Taïwan » et « bloquer le soutien que certains alliés des États-Unis fournissent aux forces “indépendantistes de Taïwan” », selon lui.

S’exprimant à Canberra, le général américain Stephen Sklenka a jugé la situation « inquiétante ».

CCTV a publié une carte montrant les neuf zones où se déroulent les exercices. La plus proche de l’île de Taïwan semble située à moins de 50 kilomètres des côtes.

Lors de sa prestation de serment lundi, Lai Ching-te, qualifié par le passé de « dangereux séparatiste » par Pékin, avait appelé la Chine à « cesser ses intimidations politiques et militaires ».

Les séparatistes taïwanais « seront cloués au pilori de la honte pour l’histoire », avait réagi mardi le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi.

« Fausse route »

Cette semaine, la Chine a également répliqué en sanctionnant plusieurs entreprises américaines pour dénoncer la vente d’armes par les États-Unis à Taïwan.

Depuis l’arrivée au pouvoir sur l’île de Tsai Ing-wen (2016-2024), dont le parti, le même que Lai Ching-te, considère ce territoire comme déjà indépendant, les autorités taïwanaises ont renforcé leurs liens avec les États-Unis.

« S’appuyer sur les pays étrangers, c’est faire fausse route », a indiqué jeudi l’armée chinoise dans un message montrant d’impressionnantes et menaçantes images d’avions de chasse, de navires et de missiles.

« La patrie doit être réunifiée et sera inévitablement réunifiée », a-t-elle affirmé.

Les précédents exercices militaires chinois d’ampleur autour de Taïwan avaient eu lieu en août 2023, une « sévère mise en garde » selon Pékin après une visite de M. Lai, alors vice-président, aux États-Unis.

Pékin avait aussi lancé des manœuvres d’une envergure historique en août 2022 après la visite sur l’île de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis.

Un conflit dans le détroit de Taïwan, même si la plupart des experts excluent cette hypothèse à court terme, aurait un effet dévastateur pour l’économie : plus de 50 % des conteneurs transportés dans le monde transitent par ce détroit et l’île produit 70 % des semi-conducteurs de la planète.