Mer de Chine Exercice américano-philippin contre une « invasion »

(Laoag) Les troupes américaines et philippines ont tiré lundi des obus et des missiles sur une force d’« invasion » imaginaire pendant des exercices en mer de Chine méridionale, dans le nord des Philippines où les deux pays ont récemment accusé la Chine de « conduite dangereuse et déstabilisante ».