Qu’ils soient originaux ou ordinaires, qu’on puisse facilement se les procurer ou qu’ils soient difficiles à s’offrir, ils ont tous connu leur moment de gloire en 2022.

La feuille blanche

Ils se sont fait tabasser lorsqu’ils ont scandé des slogans ou tenu de grandes marches pacifiques. Alors, en désespoir de cause, ils sont restés plantés immobiles, silencieux, avec une simple feuille blanche dans les mains. Mais même là, c’était trop : les autorités russes ne toléraient aucun geste de contestation de la part de leurs citoyens opposés à la guerre en Ukraine. Une simple feuille blanche, comme les manifestants de Hong Kong tenaient à la main en 2020, est devenue trop subversive pour la Russie de Vladimir Poutine. En décembre, c’est dans un autre régime totalitaire, la Chine, que des manifestants ont brandi ces papiers immaculés. Une feuille blanche qui ne dit rien du tout, et qui dit tout à la fois.

Le crochet bleu

IMAGE TIRÉE DE TWITTER Le crochet bleu de Twitter

Ah ! Ce qu’il en a fait des envieux, ce petit crochet bleu ! Depuis 2009, il servait à distinguer les abonnés de Twitter dont l’identité avait été vérifiée par les employés de l’entreprise. Pour l’obtenir, il fallait donc être quelqu’un d’assez « important » pour que Twitter se donne la peine de s’intéresser à un usager en particulier… Mais quand Elon Musk a pris le contrôle du réseau social à l’automne, il a rendu le fameux crochet bleu accessible à toute personne prête à souscrire à un abonnement mensuel payant. En quelques jours, une flopée d’usurpateurs se sont ainsi fait passer pour des personnalités-avec-le-crochet-bleu, si bien que Twitter a dû suspendre tous les nouveaux abonnements payants.

Drapeau ukrainien

PHOTO OLEKSANDR GIMANOV, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Des jeunes mariés se réfugient sous un drapeau ukrainien, à Odessa.

En tissu au bout d’une hampe, en badge collé sur un avatar virtuel, porté en cape ou peint sur une joue, le drapeau ukrainien s’est fait voir partout. Le bleu et le jaune, symbole d’espoir dans une période très noire de 2022.

Laitue iceberg

PHOTO ALBERTO PEZZALI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L’ex-première ministre britannique Liz Truss

Qui durera le plus longtemps ? Cette laitue iceberg laissée sur le comptoir ou la première ministre britannique Liz Truss ? Réponse : la laitue iceberg, car Liz Truss n’est restée au pouvoir que 45 jours. Cette compétition absurde, lancée par un média anglais, cherchait à ridiculiser la politicienne, dont le « minibudget » anti-inflation a poussé le Royaume-Uni au bord du gouffre économique. Son séjour à Downing Street aura été le plus court de l’histoire récente britannique. Son successeur, Rishi Sunak, a déjà fait mieux.

Le bâton du Lord Chambellan

PHOTO BEN BIRCHALL, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le roi Charles III regarde le Lord Chamberlain briser sa baguette en bois lors des funérailles de la reine Élizabeth II, en septembre 2022.



Pour la toute première fois, les funérailles d’un monarque britannique ont été diffusées à la télé jusque dans leurs plus intimes rituels. Occasion de voir de nos propres yeux des cérémonies hypertraditionnelles truffées de codes centenaires. Comme cette petite baguette en bois que le Lord Chambellan a brisée sur le cercueil royal, en direct devant les caméras. Un bien étrange moment. Tout ça pour vous dire que la reine Élisabeth II est morte en 2022. Le saviez-vous ?

Le brassard One Love

PHOTO STAFF, ARCHIVES REUTERS Le fameux brassard arc-en-ciel aurait pu être une occasion pour certains joueurs de la Coupe du monde de soccer d’afficher leur soutien au mouvement LGBTQ+, alors que la compétition a lieu au Qatar, pays qui réprime la « différence ».

Le porteront-ils ? Ne le porteront-ils pas ? Le fameux brassard arc-en-ciel aurait pu être une occasion pour certains joueurs de la Coupe du monde de soccer d’afficher leur soutien au mouvement LGBTQ+, alors que la compétition a lieu au Qatar, pays qui réprime la « différence ». Ils ont finalement renoncé à prendre position à la suite des pressions de la FIFA, l’organisme qui chapeaute le soccer mondial. Une occasion manquée ?

Le hijab iranien

PHOTO OZAN KOSE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Une manifestante tient un portrait de Mahsa Amini lors d’une manifestation de soutien à cette jeune femme iranienne battue à mort après avoir été arrêtée à Téhéran par la police des mœurs.

Une jeune Iranienne est battue à mort par les Gardiens de la révolution parce qu’une mèche de cheveux dépasse de son hijab. Il n’en fallait plus pas plus pour allumer un mouvement de contestation qui refuse de s’éteindre malgré la répression. Quelque 469 manifestants tués plus tard (selon Iran Human Rights, en date du 20 décembre), le régime des ayatollahs annonçait début décembre un assouplissement des règles vestimentaires. Une illusion ?

