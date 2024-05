PHOTO SHAMMI MEHRA, AGENCE FRANCE-PRESSE

Un homme passe à vélo devant une murale représentant l’acteur bollywoodien Aamir Khan et des slogans encourageant les Indiens à voter. Près d’un milliard d’Indiens sont appelés à voter depuis le 19 avril dernier (et jusqu’au 1er juin), lors des plus grandes élections générales de l’Histoire de l’humanité.