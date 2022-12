Parmi les plaisirs du temps des Fêtes, il y a les festins en famille et les soirées cinéma à la maison. Et si on combinait les deux ? Jusqu’au 24 décembre, La Presse vous propose chaque semaine une recette inspirée d’un film de Noël. En vedette aujourd’hui : la pizza au fromage de Maman, j’ai raté l’avion ! .

La scène

Kevin McCallister n’aime qu’une sorte de pizza : celle au fromage. Lorsqu’au début de Maman, j’ai raté l’avion ! (Home Alone), son frère Buzz dévore les pointes qui lui étaient destinées, le garçon est si en colère qu’il le bouscule. Il est aussitôt réprimandé et envoyé dans sa chambre. Le lendemain, sa famille s’envole pour Paris sans s’apercevoir qu’elle l’a oublié à la maison.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Seul dans la grande résidence, Kevin McCallister en profite pour commander une seconde fois de la pizza. La scène où il s’amuse à terroriser le livreur en faisant jouer des extraits d’un film de gangsters est l’une des plus marquantes de ce classique du temps des Fêtes. Le pauvre employé de la pizzéria quitte les lieux convaincu d’être la cible de tirs. Tout ça pour un maigre pourboire de 20 cents !

« Une pizza au fromage rien que pour moi », se réjouit alors le garçon interprété par Macaulay Culkin, en humant la boîte laissée sur le pas de la porte.

La version du restaurant Elena

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le copropriétaire du restaurant Elena, Ryan Gray, et le chef Chris Cameron

Manger la pizza préférée de Kevin McCallister dans un restaurant montréalais ? C’est possible ! Parmi les huit pizzas qu’on trouve sur le menu d’Elena, dans le quartier Saint-Henri, l’une porte le nom du célèbre héros de Maman, j’ai raté l’avion !.

Lorsque les salles des restaurants ont dû fermer au printemps 2020, l’équipe d’Elena a bonifié son offre de pizzas à emporter.

« On savait qu’on avait énormément de familles qui venaient ici. […] Il fallait faire une pizza au fromage pour les enfants », raconte Ryan Gray, copropriétaire des restaurants Elena, Nora Gray et Gia vin & grill.

Selon lui, le nom à donner au plat apparaissait évident.

Une pizza au fromage, comment on appelle ça ? C’est facile : Kevin McCallister. Ryan Gray, copropriétaire des restaurants Elena, Nora Gray et Gia vin & grill

Il faut dire que ce long métrage paru en 1990 a grandement marqué Ryan Gray. « Pour moi, c’est un des films les plus importants de ma jeunesse. […] J’ai vraiment hâte au moment où ma petite fille va vouloir l’écouter avec moi. »

Si, à bientôt 4 ans, Sloane est encore un peu jeune pour rigoler devant les tours inventés par Kevin McCallister pour repousser les voleurs, elle n’est pas trop petite pour déguster la pizza qui porte son nom.

« C’est sa pizza préférée, de loin », confirme son père.

C’est d’ailleurs la recette que Ryan Gray a choisi de faire partager dans Les p’tits critiques. Ce livre écrit par Joanna Fox et paru l’automne dernier présente les plats favoris des enfants de près de 80 chefs ou restaurateurs canadiens.

Si chez Elena la pizza est cuite au four à bois, il est possible de la reproduire dans un four conventionnel à la maison.

L’équipe du restaurant utilise les farines du Moulin des Cèdres et les tomates de la marque Bianco DiNapoli, précise même Ryan Gray.

La recette

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La pizza Kevin McCallister du restaurant Elena

Préparation : 2 heures

Temps de repos : 48 heures

Cuisson : 12 minutes par pizza

Rendement : 4 pizzas de 30 cm (12 po)

Ingrédients

600 g (4 tasses) de farine tout usage

40 g (1/4 de tasse) de farine de blé entier

Environ 500 ml (2 tasses) d’eau à 18 o C

C 1 1/4 c. à thé de levure instantanée

1 c. à soupe de sel de mer

Huile d’olive

500 ml (2 tasses) de sauce tomate au choix

400 g (4 tasses) de mozzarella râpée

Préparation

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le chef Chris Cameron façonne la croûte de la pizza.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Après avoir étalé la sauce, il ajoute du fromage.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Chez Elena, les pizzas sont cuites au four à bois. 1 /3





1. Dans le bol d’un batteur sur socle ou dans un grand bol, mélanger les farines et l’eau pendant 4 minutes à basse vitesse (ou 8 minutes à la main). Laisser reposer 20 minutes. Ajouter la levure et le sel. Mélanger à nouveau de 9 à 12 minutes ou jusqu’à ce que la pâte soit souple et homogène.



2. Transférer la pâte dans un grand contenant huilé. Placer une main sous la pâte du côté opposé à soi, puis replier celle-ci sur elle-même vers soi. Faire pivoter le contenant de 90 degrés et replier la pâte de la même manière. Répéter à deux reprises, soit quatre fois au total. Couvrir la pâte et laisser reposer 30 minutes. Répéter cette étape à deux reprises, en laissant reposer la pâte 30 minutes chaque fois, pour un total de 1 h 30 min de repos.



3. Transférer la pâte sur un plan de travail légèrement fariné et la diviser en 4 parts égales. Façonner chaque part en boule lisse, en prenant soin de ne pas étirer la pâte. Déposer la pâte dans un contenant légèrement huilé et fariné. Couvrir et réfrigérer 2 jours pour permettre à la pâte de fermenter et de développer ses saveurs et sa complexité.



4. Laisser reposer la pâte 20 minutes à température ambiante avant de l’étirer.



5. Déposer une pierre à pizza dans le four. Préchauffer le four à 500 o F.



F. 6. Passer la lame d’un couteau entre les boules de pâte pour les séparer et les transférer sur un plan de travail bien fariné. Manipuler la pâte avec délicatesse : il faut éviter de créer des trous tout en essayant de garder la forme ronde le plus possible. Il est également important de garder le dessus et la base des boules toujours dans la même position. S’assurer que le dessus et la base sont bien farinés avant de commencer à les étirer.



7. Étirer la pâte à pizza sur le plan de travail, une boule à la fois. Compresser la pâte le moins possible sur le pourtour. Commencer à étirer la pâte à partir de l’intérieur en un disque grossier, en laissant une bordure de 4 cm (1 1/2 po) pour la croûte. Une fois la forme de disque obtenue, continuer de presser délicatement la pâte à partir de l’intérieur en un mouvement circulaire. Ajouter plus de farine sous la pâte au besoin, jusqu’à l’obtention d’un disque de 30 cm (12 po). Transférer la base de pizza sur un morceau de papier parchemin.



8. Verser 125 ml (1/2 tasse) de sauce tomate sur la base et l’étaler en mouvement rotatif dans le sens horaire jusqu’au rebord de la croûte.



9. Parsemer de 100 g (1 tasse) de fromage.



10. Glisser la pizza avec le papier parchemin directement sur la pierre à pizza et cuire au four de 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce qu’elle soit prête. Si désiré, passer sous le gril (broil) pendant les dernières minutes de cuisson pour obtenir un effet de cuisson au four à bois. Préparer les autres pizzas de la même manière.

Note

Si vous n’avez pas de pierre à pizza, vous pouvez cuire la pizza sur une plaque de cuisson pendant les 8 premières minutes, puis la transférer directement sur la grille du four et poursuivre la cuisson pour les quelques minutes restantes.