Le temps file et vous n’avez pas envie de vous attaquer à la lourde tâche de cuisiner pour vos invités à Noël ? Voici quelques suggestions pour impressionner la galerie.

Boucherie Édouard et Léo

Le menu imaginé par le chef Marc-André Jetté est très alléchant. Se distinguent la ballotine de dinde farcie aux trompettes des maures, le rôti et le filet mignon au foie gras. Les accompagnements sont aussi dignes de mention : burrata de courge, purée de pommes de terre truffée, légumes grillés, bûche au chocolat et poire brûlée…

Franck Maison Gourmande

PHOTO FOURNIE PAR FRANCK MAISON GOURMANDE Franck Maison Gourmande

Franck Nasso a fait plusieurs métiers dans la vie, mais il a toujours été passionné de cuisine. Ses amis aimaient tellement son foie gras qu’il a commencé à en produire durant le temps des Fêtes, il y a une dizaine d’années. Son service de traiteur, désormais installé dans le Mile End, propose pour les Fêtes le foie gras au torchon, bien sûr, mais aussi du gravlax de saumon, de la tourtière, des cuisses de canard confites, des bûches, etc.

Avec Plaisirs Chefs Traiteurs

PHOTO FOURNIE PAR AVEC PLAISIRS CHEFS TRAITEURS Avec Plaisirs Chefs Traiteurs

Pour les Fêtes, Avec Plaisirs Chefs Traiteurs propose des collaborations avec des chefs et personnalités connues du domaine culinaire : Ricardo, Frédéric Morin du Joe Beef et la docteure en nutrition Isabelle Huot. Notre suggestion : L’Apéro de chez Joe Beef avec saumon du fumoir et caviar, longe de porc fumée à froid, céleri-rave fumé, fromages et focaccia maison.

Cool et Simple

PHOTO FOURNIE PAR COOL ET SIMPLE Cool et Simple

On offre ici une sélection de surgelés gourmands « prêts à recevoir » composée de 70 créations réalisées en collaboration avec la Maison Thiriet la Française. Le menu est invitant : des hors-d’œuvre, comme des escargots au beurre persillé, des coquilles Saint-Jacques en sauce au Champagne, des viandes confites, des roulés de volaille farcie et une bûche glacée.

Le Mangeoir

PHOTO FOURNIE PAR LE MANGEOIR Le Mangeoir

Le Marché Artisans du Fairmont Le Reine Elizabeth

PHOTO FOURNIE PAR FAIRMONT LE REINE ELIZABETH Le Marché Artisans du Fairmont Le Reine Elizabeth

Plusieurs choix pour garnir votre tablée durant les Fêtes sont proposés ici. Notons les trois coffrets-repas (Terre, Mer et Végétarien), les tourtières, les plats préparés (bœuf Wellington, gratin dauphinois, terrines de foie gras) et les planches de charcuteries à partager.