Pour les trois prochaines semaines, nous vous présentons des entreprises d’ici qui innovent avec des produits alimentaires inédits et ingénieux. Pour commencer, Dam et ses boissons végétales concentrées.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

L’idée

Étudiante à HEC Montréal il y a quelques années, Annie Lafleur participe à un échange à l’Université de Melbourne, en Australie, puis travaille durant l’été dans un restaurant de Sydney où le lait d’amande est fait frais, chaque matin. Pour elle, c’est une révélation ! « Je suis intolérante au lactose et je suis un peu une coffee snob… Je trouve que notre lait d’amandes est incroyable et je décide que c’est moi qui en serai responsable. J’en fais de 30 à 35 litres chaque jour. » De retour à Montréal, elle décide de créer, dans le cadre de son projet d’études en entrepreneuriat, sa marque de boisson d’amande fraîche — Dam — qu’elle a l’ambition de distribuer dans les cafés.

Le défi

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Annie Lafleur et Sébastien Bureau dans les locaux de Dam, dans Rosemont

Bien ficelé, le projet d’Annie remporte des bourses et des subventions. Elle fait son lancement, mais se heurte à un problème : la très courte durée de vie de son produit, rendant impossible sa distribution à grande échelle. Un ami la met en contact avec Sébastien Bureau, spécialiste en microbiologie alimentaire et fondateur de Mannanova, qui développe pour des entreprises des produits de consommation innovants, particulièrement des aliments et des boissons fermentés et à base de plantes. Celui-ci lui écrit : « J’ai une solution pour toi ! »

L’innovation

« Les laits végétaux en boîte, c’est tellement de gaspillage et côté technique, ça prend beaucoup d’équipements. On pourrait prendre toute cette énergie-là et la remplacer par une matière première de bonne qualité », indique Sébastien.

Son idée : créer une boisson végétale sans eau, qui est beaucoup plus stable, écologique, légère. S’inspirant du halva (une pâte sucrée à base de sésame), il avait déjà développé un premier prototype de boisson végétale concentrée en cubes, à mixer avec de l’eau dans un mélangeur à haute vitesse. Les deux entrepreneurs décident de faire équipe. Pendant un an, ils améliorent la recette ; le cube est abandonné au profit d’un concentré plus liquide ne nécessitant pas de mélangeur, afin de démocratiser le produit. Un processus unique — et secret ! — est mis au point. « Nos ingrédients se font écraser pendant tellement longtemps que les particules deviennent très petites, créant un mélange liquide. Il n’y a aucune filtration, aucune pasteurisation, aucun byproduct », se contente de révéler Annie. Ce produit innovant n’aurait pas son pareil sur le marché… mondial !

Le résultat

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La texture du concentré est très crémeuse, presque liquide.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Pour bien réussir son lait, on dépose d’abord un peu d’eau et la quantité recommandée de concentré d’amande ou d’avoine.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Il suffit ensuite de brasser vigoureusement, d’ajouter l’eau restante, de mélanger à nouveau et tadam !

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Dam vend un pot en verre réutilisable avec instructions pour réaliser sa boisson végétale.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Dam est vendu dans de grands contenants du genre aux épiceries en vrac, aux cafés, mais aussi aux particuliers. 1 /5









Lancée en septembre 2020 dans quelques épiceries zéro déchet, la boisson d’amande non sucrée de Dam ne contient que quatre ingrédients : des amandes, des graines de tournesol, du sucre de canne et du sel himalayen, tous bios (sauf le sel). Rapidement, le produit connaît du succès et est distribué dans plusieurs épiceries en vrac. Développé pour les cafés, le lait d’amande original suivra en mars 2021, puis le lait d’avoine (bio et sans gluten) et le chocolat-arachides en mars 2022.

Aujourd’hui, 50 cafés et une soixantaine d’épiceries en vrac de la province (et quelques-uns au Canada) proposent les boissons végétales Dam. Dès la semaine prochaine, les quatre succursales des cafés Dispatch utiliseront exclusivement le lait d’avoine Dam, ce qui leur évitera de jeter environ 2000 cartons par mois. Les concentrés, stables à température pièce, se conservent au moins un an. Ils sont vendus en gros contenants de 4 kg ou en petites pochettes individuelles. Prochaine étape : le développement de nouvelles pochettes pour les grandes surfaces, et un nouveau produit : la boisson de soya !

À ce jour, Dam a produit la quantité nécessaire pour faire 60 000 litres de lait, c’est donc 60 000 cartons de lait qui n’auront jamais existé grâce à notre concept. Annie Lafleur, cofondatrice de Dam

Notre avis

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Les boissons végétales Dam ont été conçues pour s’accorder au goût du café de type troisième vague.

Une boisson végétale délicieuse prête en 20 secondes top chrono, telle est la promesse de Dam. On l’a testée et promesse tenue : il suffit d’y ajouter de l’eau, de mélanger vigoureusement et tadam ! Un vrai jeu d’enfant. La texture est onctueuse, le goût est savoureux et se marie bien à celui du café, mais la boisson s’intègre aussi aux smoothies ou se boit telle quelle. Toute la famille a craqué pour la boisson chocolat et arachides — la seule qui doit être réalisée dans un mélangeur haute vitesse. On peut aussi en beurrer sur une rôtie ou même utiliser la boisson d’amande non sucrée en remplacement de la crème dans ses recettes. L’aspect écoresponsable et zéro déchet, une liste d’ingrédients minimaliste, voilà tout autant de qualités qui nous ont charmés chez Dam.