C’est l’heure des emplettes ! Notre équipe sélectionne pour vous des nouveautés à vous mettre — ou non — sous la dent.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Véronique Larocque La Presse

L’heure du repas avec Julie Snyder

Des personnalités qui lancent leurs gammes de produits alimentaires, ce n’est pas nouveau et le résultat n’est pas toujours heureux. Nous n’étions donc pas convaincue d’avance en apprenant que Julie Snyder lançait une gamme homonyme sur les rayons. Mais force est de constater que la productrice et animatrice a bien fait les choses, appuyée par ses partenaires d’affaires Amélie Léger et Marie-Pierre Gaudreault. Les produits sont tous végétariens ou végétaliens, avec une volonté affirmée de proposer des options saines, faciles à cuisiner, avec une courte liste d’ingrédients et sans saveurs artificielles. La variété est grande : tofu et tartinades de tofu, beurre d’arachide ou d’amandes, sauces (bolognaise végétalienne, tofu végane ou ricotta lime, notre préférée), huile d’olive et vinaigrettes, notre coup de cœur, particulièrement la césar citronnée, très savoureuse. Un bon choix santé, fait au Québec en plus !

Julie

Tofu et tartinades de tofu, beurre d’arachides ou d’amandes, sauces, huile d’olive et vinaigrettes. végétariens ou végétaliens

Entre 4,99 $ et 12,99 $, produits offerts en exclusivité chez Metro

Boire du vinaigre de cidre de pomme… sans grimacer !

PHOTO FOURNIE PAR MAMA SHRUB Les prêts-à-boire de Mama Shrub

Le vinaigre de cidre de pomme a la cote, et on lui attribue de nombreux bienfaits, comme aider la digestion et réguler la glycémie. Mais personne n’a envie d’en boire à la cuillère. La nouvelle marque québécoise Mama Shrub (par l’entreprise Alimentation Biodev) en a fait l’ingrédient-vedette de ses boissons pétillantes 100 % naturelles et biologiques. Le prêt-à-boire est obtenu à partir d’un « shrub », soit un sirop acidulé issu d’une macération de fruits, de sucre et de vinaigre, ici au cidre de pomme, auquel est ajoutée une eau pétillante, tout simplement. C’est très peu calorique (entre 35 et 50 calories par cannette), fort désaltérant, et le goût vinaigré est subtil. Même fiston, 7 ans, a adopté les quatre parfums proposés : framboise et lavande, fraise et poivre rose, gingembre et lime, pamplemousse et eau de rose. À déguster tel quel ou à intégrer dans vos cocktails d’été en vous inspirant des recettes proposées sur le site web.

Mama Shrub

Boissons pétillantes 100 % naturelles et biologiques

11,19 $ pour le paquet de 4 cannettes, offert dans plusieurs points de vente, dont Provigo, Uniprix et Les Marchés Traditions

Surprenantes sauces en barre

PHOTO FOURNIE PAR THE FOODIE FAMILY Les barres de sauce à cuisiner Bar to Cook

Apprentis cuisiniers, travailleurs pressés ou parents débordés, les barres de sauce à cuisiner Bar to Cook pourraient devenir vos grandes alliées à l’heure du souper. Cette innovation culinaire créée par l’entreprise montréalaise The Foodie Family est surprenante. En ajoutant de l’eau à ce produit aux allures de barre de chocolat, on voit naître une sauce onctueuse et savoureuse en une vingtaine de minutes. Le goût des produits Bar to Cook est à mille lieues de celui souvent trop salé des sauces et bouillons déshydratés. Ces barres sont composées essentiellement de beurre de cacao désodorisé, de poudre d’épices biologiques et de poudre de légumes biologiques également. Cinq barres sont offertes pour le moment : marocain, indien, provençal, espagnol et tex mex. Chacune des boîtes contient une recette très facile à suivre. De quoi cuisiner un tajine, une paella ou encore un curry comme un chef.

Bar to Cook

Barres de sauce à cuisiner

32,50 $ pour la boîte découverte contenant les cinq sortes, offerte en précommande sur le site web de Bar to Cook

Un saut au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

PHOTO FOURNIE PAR AL’FEZ Des idées de recettes sont offertes sur le site web d’Al’Fez.

Avec les produits Al’Fez, il est simple et rapide de faire voyager ses papilles jusqu’au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. La marque britannique offerte depuis peu au Québec propose une gamme de produits variés inspirés des étals des souks. Les marinades shawarma ou shish taouk sont idéales pour épicer les viandes. Elles deviennent très goûteuses sans être trop piquantes. Al’Fez, c’est aussi des sauces, de la pâte harissa, du tahini et des ensembles de plats d’accompagnement, comme du couscous. La majorité de ces produits sont végétaliens. On a bien aimé le mélange à falafel style libanais qui permet de préparer des boules de pois chiches en cinq minutes tout juste, et ce, sans robot culinaire. Moins de vaisselle un soir de semaine, c’est la joie ! On aurait toutefois aimé que le mélange contienne moins de sel.

Al’Fez

Marinades shawarma ou shish taouk, sauces, pâte harissa, tahini et ensembles de plats d’accompagnement

De 3 à 6 $, produits offerts chez Metro, IGA, Provigo et Walmart