C’est l’heure des emplettes ! Notre équipe sélectionne pour vous des nouveautés à vous mettre — ou non — sous la dent.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Des chips humbles… mais très bonnes !

Humble Potato, voici le nom d’une nouvelle marque de croustilles canadienne qui veut faire les choses autrement. Il s’agit du premier produit propulsé par l’entreprise Humble Snacks, fondée par un couple ayant 15 ans d’expérience dans l’industrie alimentaire, Alicia et Jeff Lahey. D’abord, ils proposent des croustilles emballées dans des sacs sans plastique et compostables, faits d’ingrédients à base de plantes. Un bon point de départ ! À l’intérieur, on retrouve des pommes de terre locales et biologiques, cuites de façon traditionnelle dans de l’huile de tournesol bio, avec leur peau, ce qui permet à la fois de limiter le gaspillage et d’offrir un vrai goût de « patates ». Les assaisonnements sont aussi naturels et bios, et la liste d’ingrédients est courte. Les chips sont croustillantes, légères, pas graisseuses du tout et franchement très bonnes. Les sacs se sont vidés tout aussi rapidement pour les variétés Original, BBQ fumé et aneth crémeux. Seul le parfum sel de mer et vinaigre de cidre de pomme nous a déplu, avec son goût vinaigré très prononcé.

Humble Potato. Biologique, sans gluten et sans OGM.

4,99 $ le sac (150 g), offert chez IGA et Rachel-Berry.

Tartinades locales et écoresponsables

PHOTO FOURNIE PAR AMANGO CACAO Une des nouvelles tartinades d’Amango Cacao

Originaires de la Côte d’Ivoire, Gogbeu Ouehi et Lydie Ouehi travaillaient tous deux dans l’industrie du cacao dans leur pays. C’est quelques années après son arrivée au Québec que le couple a fondé Amango Cacao, en 2018, avec la mission d’offrir un chocolat de haute qualité, en travaillant directement avec les coopératives et les familles de producteurs, avec une philosophie de la « fève à la tablette » — les fèves sont donc torréfiées et transformées en pâte de cacao directement dans l’atelier de la petite entreprise, rue Masson. Amango Cacao a récemment lancé deux tartinades qui ont ravi petits et grands à notre table. Onctueuse et gourmande, celle au beurre de cajou à l’érable comblera les amateurs. Celle au chocolat noir et aux noix de cajou est excellente au goût et pas trop sucrée. La texture pourrait être plus moelleuse, mais elle se réchauffe rapidement une fois étalée sur votre rôtie matinale.

Amango Cacao. Végane, sans huile de palme et sans conservateurs.

13,99 $ (220 g), offert dans les points de vente, en ligne et à l’atelier-boutique.

Faire plaisir à maman

PHOTO FOURNIE PAR SILVER SWALLOW La marque de kombucha Silver Swallow propose deux sortes de kombucha.

La fête des Mères approche et voici une belle idée de présent à offrir pour accompagner un brunch pour l’occasion : le nouveau kombucha rosé de l’entreprise Silver Swallow, établie à Ottawa. Nous avions déjà été charmée par la version originale, tout en délicatesse et en finesse, qui se veut en quelque sorte une option non alcoolisée au champagne dans son élégante bouteille et qui est élaborée à partir de thé chinois blanc aux notes mielleuses, herbacées et fleuries. Cette nouvelle cuvée réalisée avec le thé japonais kamairicha, qui offre des notes briochées et de fraise, est tout aussi réussie. Un produit de luxe qui soulignera avec chic, bon goût et sobriété les occasions spéciales.

Silver Swallow. Végane et sans gluten.

57 $ pour un trio de bouteilles (750 ml chacune), offert en ligne. Aussi offert dans quelques points de vente de la région de Montréal.

Tomber dans les épices

PHOTO FOURNIE PAR A SPICE AFFAIR A Spice Affair propose une centaine de mélanges d’épices.

Voilà au moins une bonne année que les épices A Spice Affair ont fait leur entrée dans notre garde-manger. Et on doit dire qu’elles ont été totalement adoptées. L’entreprise montréalaise a été fondée par Ayman Saifi, marchand d’épices de quatrième génération originaire de la Jordanie. Pas de doute, les épices, il connaît ! Dans son usine de Lachine, il développe des mélanges pour tous les goûts, mettant en valeur les terroirs des quatre coins du monde, à partir d’ingrédients de première qualité. Entièrement naturels, ses épices et mélanges sont goûteux, authentiques, tout en fraîcheur, et permettent de cuisiner plusieurs plats savoureux sans se casser la tête. Nos préférés parmi la centaine de petits pots offerts : zaatar, sumac, poulet au beurre, fajitas, bagel tout garni, shawarma… Mais vraiment, impossible de ne pas trouver épice à son palais parmi la large sélection créée par l’entreprise. Un coup de cœur !

A Spice Affair. Végane, sans OGM ni agent de remplissage ou de conservation.

À partir de 11,99 $ le pot, offert en ligne.