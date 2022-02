C’est l’heure des emplettes ! Notre équipe sélectionne pour vous des nouveautés à vous mettre — ou non — sous la dent.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Une boisson végétale… intelligente ?

NotMilk fait le pari de proposer une boisson végétale qui a toutes les caractéristiques du lait de vache, mais sans en être. Comment ? En utilisant l’intelligence artificielle pour déterminer la combinaison de plantes qui peut reproduire les mêmes goûts et textures que ceux d’origine animale, une technologie développée par l’entreprise NotCo. Oui, le lait est onctueux, mais ceux qui aiment le goût caractéristique du lait de vache ne le retrouveront pas tout à fait. Cependant, pour cuisiner ou ajouter dans son café, il s’agit d’un produit fort intéressant. L’ingrédient végétal utilisé comme base est la protéine de pois, auquel s’ajoute l’huile de tournesol (dans le lait 2 % et entier, mais pas dans le 1 %), pour un total de 4 g de protéines, 4 g de glucides et 5 g de lipides dans le lait 2 %, par exemple. Pour le reste, le produit contient moins de 2 % d’ingrédients tels le sucre, le sel, le concentré de jus d’ananas et de chou.

NotMilk

Végétalien, sans gluten, sans lactose, sans soya et sans OGM

4,99 $ (1,89 L), offert dans les épiceries de tout le pays

Un classique indémodable réinventé

PHOTO FOURNIE PAR MAISON MAILLE Les nouvelles mayonnaises de Dijon viennent en deux déclinaisons.

Qui n’a pas de moutarde de Dijon de Maison Maille dans son frigo ? Cette marque française de renom, qui existe depuis 1747 (!), offre depuis quelques mois au Québec deux nouveaux produits. Au menu, deux mayonnaises de Dijon, la première élaborée avec la classique Dijon et la seconde, avec la moutarde à l’ancienne de l’entreprise. Le résultat est délicieux et très équilibré. On l’aime dans les sandwichs, mais aussi pour ajouter une touche d’onctuosité légèrement relevée à ses préparations. Dans tous les cas, les ingrédients sont de qualité et peu nombreux : jaune d’œufs de poules élevées en plein air, huile de canola, vinaigre et les fameuses moutardes. Le tout fabriqué à Dijon, en France.

Moutarde de Dijon de Maison Maille

À partir de 4,79 $ (340 ml), offert chez IGA et Metro

Du prêt-à-manger végétal qui vaut le détour

PHOTO FOURNIE PAR ZOGLO’S INCREDIBLE Des saucisses à déjeuner à base de plantes

Nouvellement arrivée sur le marché canadien, la marque Zoglo’s Incredible offre une solution de rechange très intéressante à ceux qui cherchent à réduire leur consommation de protéines animales. Elle offre 12 produits congelés prêts à manger qu’il suffit de faire sauter à la poêle quelques minutes, en ajoutant sauces ou autres ingrédients au goût. Parmi ceux-ci, on trouve des boulettes pour burger, des saucisses déjeuner, de la similiviande hachée, du shawarma de similipoulet… Les produits sont savoureux et goûteux : fiston a dévoré son burger et n’y a vu que du feu. On aime que les produits soient à base de fèves de soya, de légumineuses — comme les pois, les haricots mungo ou de féverolles, une variété de fève fourragère — et d’autres aliments entiers (lentilles, champignons, maïs, riz, quinoa) pour des repas riches en protéines (une boulette contient 12 g de protéines). La liste d’ingrédients est courte et sans trop d’additifs, avec du sel de mer, des colorants naturels à base de légumes, comme les betteraves, des minéraux et des vitamines ajoutés, parfois du gluten ou de la farine de blé. Le site web propose aussi plusieurs recettes pour s’inspirer.

Zoglo’s Incredible

Végétalien, sans OGM et sans nitrate

6,99 $ l’unité, offert chez Metro, Walmart, Adonis et dans certaines épiceries indépendantes

Pour les amoureux de chocolat chaud

PHOTO FOURNIE PAR JULIETTE ET CHOCOLAT Les nouvelles sucettes pop, une façon originale de déguster son chocolat chaud

La marque québécoise Juliette et Chocolat a lancé l’automne dernier un produit qui réjouira les enfants et les amateurs de chocolat chaud. Les sucettes Pop se présentent sous la forme de bâtonnets de chocolat (noir, blanc, au lait) ornés de gourmandises comme des guimauves, du caramel salé, des pastilles de chocolat multicolores, des fraises en bonbons, etc. Il suffit de les tremper dans un grand bol de lait chaud pour faire fondre le chocolat et obtenir un chocolat chaud très onctueux. Malgré la chaleur, la sucette garde beaucoup de ses garnitures, alors on se sucre bien le bec. Une autre idée originale et ludique signée Juliette Brun, fondatrice de la populaire chocolaterie qui compte plusieurs succursales à Montréal et dans les environs.

Juliette et Chocolat

5,85 $ la sucette, offerte en ligne ou dans une des succursales