Chef bien connu pour sa participation à l’émission Les chefs et aussi enseignant à l’ITHQ depuis plus de 20 ans, Pasquale Vari a lancé plus tôt cette année sa gamme de sauces inspirées de la tradition italienne et préparées ici même au Québec, à partir d’ingrédients importés de l’Italie, sa terre natale.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Pour vous offrir un voyage express vers les terres italiennes, la classique Pomodoro-Basilico ou encore les Rosata, Gigi, Amatriciana et Bolognese sont au menu. Il suffit de les réchauffer et de les verser sur les pâtes de votre choix, et le tour est joué !

Un bon plan pour les soirs pressés.

Les sauces sont offertes dans de nombreux supermarchés (IGA, Metro, Provigo…) et en ligne.