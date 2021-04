Pour vous aider à choisir ce que vous mettez dans votre panier, des nutritionnistes analysent quatre aliments, toutes les quatre semaines.

Marie Allard

La Presse

Bsissa sans gluten

Création Délicia

9,25 $ pour 300 g

Promesse

« Mélange déjeuner prêt à consommer composé de céréales, de légumineuses, d’arômes et d’épices, la Bsissa est le parfait allié de vos matins pressés », dit Création Délicia.

Réalité

La bsissa est un peu comme un gruau tunisien, à la texture crémeuse agréable. Préparé à Saint-Jérôme par l’entreprise Création Délicia, ce mélange épicé est composé de farine de riz, de pois chiches, de lentilles, de maïs, de fleur de rosier, de marjolaine, d’anis vert et étoilé. On peut y ajouter de l’eau, du lait ou encore de l’huile d’olive, du miel et des fruits, comme le font les Tunisiens.

« La liste d’ingrédients est simple et elle est composée d’ingrédients qu’on peut retrouver dans notre garde-manger », observe Sandrine Staco, nutritionniste connue comme The Colorful Nutritionist sur Instagram. La bsissa « est riche en fibres, avec 8 g par portion, et elle contient peu de lipides et de sodium, ajoute-t-elle. Une portion préparée avec de l’eau contient 8 g de protéines (environ 11 g si elle est préparée avec du lait de vache ou de la boisson de soya), ce qui est bien pour une collation nutritive. Par contre, pour en faire un déjeuner complet, je rajouterais un peu plus de protéines (par exemple, une poignée d’amandes ou de pistaches) et des petits fruits au goût. » À noter : une version avec gluten, plus protéinée, est aussi offerte.

Céréales Eggo, Saveur de sirop d’érable

Kellogg’s

4,27 $ pour 320 g

PHOTO FOURNIE PAR LE FABRICANT Céréales Eggo, saveur de sirop d’érable, de Kellogg’s, 4,27 $ pour 320 g

Promesse

« Sans arômes ou colorants artificiels », dit Kellogg’s.

Réalité

« Une allégation comme “Sans arômes ni colorants artificiels” inspire la naturalité pour le consommateur », dit Vanessa Daigle, nutritionniste. Or, ces céréales Eggo contiennent tout de même des additifs, dont « du colorant, probablement naturel », indique-t-elle.

Sinon, « comme c’est souvent le cas pour les céréales à déjeuner, la plus grande déception se trouve sur le plan de la teneur en sucre », souligne Vanessa Daigle. Une portion de 34 g de céréales contient 13 g de sucres – c’est 40 % du produit. Faibles en fibres et en protéines, ces céréales sont peu nourrissantes. Dernier hic : elles contiennent de l’huile de palme modifiée, mauvaise tant pour la santé que pour l’environnement. Comme dirait Pierre-Yves McSween, des céréales Eggo, en as-tu vraiment besoin ?

Poulet à la dijonnaise

Isabelle Huot

6,99 $ pour 350 g

PHOTO FOURNIE PAR LE FABRICANT Poulet à la Dijonnaise, d’Isabelle Huot, 6,99 $ pour 350 g

Promesse

« Enfin, des repas surgelés appétissants, comme si on venait tout juste de les cuisiner ! », dit Isabelle Huot.

Réalité

C’est vrai, ce plat surgelé sous vide est plus attirant que bien d’autres. Au moment de le passer au micro-ondes, il ne faut pas retirer le film qui recouvre le poulet et ses accompagnements : il se gonfle pour permettre une cuisson à la vapeur.

Riche en fibres et contenant 22 g de protéines, ce repas est rassasiant, analyse Sandrine Staco. « Il est globalement assez équilibré et complet, avec des légumes, une source de protéines et des produits céréaliers, indique-t-elle. Il contient moins de sodium que beaucoup d’autres repas surgelés du commerce. C’est une option intéressante pour remplacer un repas cuisiné à la maison, lorsqu’on a moins de temps. »

Boisson POW Baie d’Hiver – Infusion énergisante

Mateina

3,99 $ pour une canette de 355 ml

Biologique

PHOTO FOURNIE PAR LE FABRICANT Boisson POW Baie d’Hiver – Infusion énergisante, de Mateina, 3,99 $ pour une canette de 355 ml

Promesse

« Tous les bienfaits et l’énergie équilibrée de Yerba Mate dans un prêt-à-boire rafraîchissant, non pétillant et légèrement sucré », dit Mateina.

Réalité

Cette boisson énergisante fabriquée au Québec est faite à base d’infusion de yerba mate, une plante originaire d’Amérique du Sud. Une canette de 355 ml procure 130 mg de caféine, ce qui est semblable à la teneur en caféine d’une tasse de café infusé.

« La liste d’ingrédients est très intéressante, ces derniers sont tous naturels et biologiques, observe Vanessa Daigle. Le tableau des valeurs nutritives permet de constater un faible apport en calories et une quantité de sucre raisonnable pour une boisson. » Le parfum de cette infusion rappelle celui d’un punch aux fruits, bien que son goût soit effectivement moins sucré. À souligner : la moitié des profits de la vente de la boisson Baie d’hiver sont remis à l’organisme Protect Our Winters Canada, qui lutte contre les changements climatiques.