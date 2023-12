Noël ensemble Les vins de la semaine

Nous ne le réalisons pas toujours, mais nous avons accès à une excellente offre de vin au Québec, beaucoup plus vaste et variée que dans de nombreux autres marchés. En Europe, surtout hors des grandes villes, il n’est pas commun de trouver des vins étrangers. Au Chili et en Argentine, ils sont rares et extrêmement chers. C’est encore pire dans plusieurs pays asiatiques. Ici, on peut choisir parmi les vins d’une trentaine de pays. Quand on se compare, on se console !