On vend aussi nos légumes au kiosque de la relève au Marché Jean-Talon. Un jour, on pourrait avoir des paniers et un kiosque à la ferme. Et puis des poulets et des abeilles. Être maraîcher, c’est très dur, physiquement et mentalement. On a un plan ambitieux, mais on est aussi réalistes. Ce qu’on voulait faire en trois ans, on va peut-être le faire en quatre.