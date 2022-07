Partir sur les traces de l’histoire alimentaire et brassicole du Vieux-Montréal avec le chef cuisinier du gouverneur Claude de Ramezay : voilà ce que nous offre la tournée Suivez le Chef !, l’une des nombreuses propositions de visites culturelles brassicoles organisées par l’équipe du Mondial de la bière de Montréal durant la saison estivale.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Montréal centre-ville brassicole culturel gourmand ressuscite cet été le circuit théâtral historico-alimentaire qui a été proposé tous les printemps par le Château Ramezay, de 2013 à 2018. La tournée Suivez le Chef !, qui se tient les jeudis et vendredis en formule 5 à 7 jusqu’au 12 août, fait donc son grand retour grâce à cet organisme mis sur pied par le Mondial de la bière en réaction à un appel d’offres de la Ville de Montréal, qui cherchait à redynamiser le cœur de la ville, mis à mal par la pandémie de COVID-19.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Le circuit Suivez le Chef ! amène les touristes devant des sites qui ont marqué l’histoire culinaire du Vieux-Montréal, notamment le marché Bonsecours.

C’est ainsi que le cuistot Claude Maupoint, chef cuisinier du gouverneur Claude de Ramezay, gouverneur par intérim de la Nouvelle-France au début du XVIIIe siècle, a de nouveau été téléporté à notre époque pour nous parler de la sienne, cette fois en intégrant davantage d’éléments retraçant les origines des premières brasseries de la province.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Louche à la main, Danilo Vergara incarne Claude Maupoint, chef cuisinier du gouverneur Claude de Ramezay.

Rassuré par la guide Hélène Richard, le chef Maupoint, interprété par Danilo Vergara, met néanmoins quelques instants à se remettre du choc que représente pour lui le XXIe siècle ; il prend heureusement rapidement ses aises et interagit volontiers avec les touristes pour témoigner avec humour de ce qu’on trouvait en son temps à Montréal.

On y apprend notamment le rôle des marchés à l’époque, des entrepôts et « magasins » du port, on découvre où se trouvaient les premiers hôtels et restaurants de la ville — plusieurs bâtiments croisés sur le chemin sont prétextes à des histoires et à des anecdotes sur l’alimentation.

Quant à l’histoire brassicole, elle est abordée à la fin de la tournée, en dégustant quelques bières du bistro-brasserie Les Sœurs Grises sur la superbe terrasse du Château Ramezay. Cette dernière surplombe les jardins du Gouverneur, recréés à l’été 2000 pour témoigner du style et du contenu des jardins de la noblesse montréalaise à l’époque de la Nouvelle-France.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Le circuit Suivez le Chef ! se termine sur la terrasse du Château Ramezay, qui domine les jardins du Gouverneur.

Notre guide Hélène Richard nous apprend quant à elle que les premiers brasseurs au Québec ont probablement été les Récollets et que la famille de Louis Hébert, premier colon de Nouvelle-France, avait une chaudière de brasseur dès 1622.

À Montréal, Paul de Chomedey de Maisonneuve va avoir lui aussi une brasserie en 1650. Il brassait une bière de malt d’orge houblonnée, une boisson robuste, lourde, qui coûte cher à produire, mais qui est quand même moins chère que l’importation. Hélène Richard, guide de la tournée Suivez le Chef !

On est aussi étonnés de savoir que la brasserie du gouverneur Jean Talon brassait à Québec près de 800 000 L de bière de bonne qualité en 1668, soit le double de la brasserie Molson en 1810. « Sauf que la brasserie de M. Talon va fermer quatre ans après son ouverture, poursuit Mme Richard. D’abord, Jean Talon va retourner en France, ensuite la mère patrie n’était pas tellement d’accord avec le fait que sa colonie soit autonome, elle préférait que l’on achète nos produits là-bas. Ce qui fait que la bière va vraiment s’implanter chez nous après la conquête, ce sera donc l’affaire des Anglais. »

Tourisme brassicole tous azimuts

« Ça fait longtemps qu’on rêve de faire du tourisme brassicole, notre objectif était de valoriser le secteur brassicole à travers la culture et la gourmandise », nous explique la présidente du Mondial de la bière, Jeannine Marois, rencontrée après la tournée Suivez le Chef !.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Lors de certaines excursions, on s’arrête déguster les bières de la microbrasserie 4 Origines.

En effet, Montréal centre-ville brassicole culturel gourmand propose cet été un nombre impressionnant d’activités de découverte à thématique brassicole. Les entreprises Guidatour et 16/42 Tours offrent des excursions qui vont permettre tantôt de découvrir les plus belles œuvres murales du centre-ville, tantôt de retracer l’histoire industrielle du canal de Lachine et de Griffintown. Tout ça agrémenté de dégustations dans les microbrasseries croisées en chemin, telles que Le Cheval Blanc, 4 Origines et les Brasseurs de Montréal.

À tout cela s’ajoutent des dégustations-spectacles en juillet chez Les Sans-Taverne, L’Amère à Boire, Saint-Houblon et Benelux, des croisières et même des nuitées brassicoles gourmandes au Centre Sheraton.