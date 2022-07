Vins de la semaine

Des arômes distincts

Le fruit dans le vin est essentiel. Un vin qui n’a pas de fruit n’a pas de matière en bouche. Par contre, pour les arômes, c’est autre chose. Certains vins ont beaucoup d’arômes de fruit, d’autres en ont moins et affichent des familles d’arômes distinctes. En voici trois : un rouge qui sent le goudron et le cuir, un blanc aux arômes de végétaux et d’épices, puis un autre aux notes iodées.