Et si cuisiner pour le réveillon devenait un vrai jeu d’enfant ? Chaque semaine jusqu’à Noël, nous vous proposons une recette simple et festive qui donnera envie aux grands et aux petits de mettre la main à la pâte. Cette semaine : un lait de poule.

Véronique Larocque La Presse

Boisson du temps des Fêtes par excellence, le lait de poule compte parmi les traditions de Noël de nombreuses familles. C’était le cas chez Catherine Draws lorsqu’elle était enfant. « J’ai commencé à en faire quand j’étais petite avec ma mère », confie la copropriétaire du BarBara Vin, restaurant très polyvalent, ouvert tous les jours, de tôt le matin jusqu’à tard le soir, dans le quartier Saint-Henri.

Catherine Draws aime tellement le lait de poule qu’il sera offert en version alcoolisée au BarBara pour la période des Fêtes. Ses habitués (et ils sont nombreux) pourront goûter à cette boisson qu’elle avait l’habitude de préparer à son ancien restaurant, le Lili. Co.

Aux petits cuistots de La Presse, Catherine Draws propose la version sans alcool qu’elle prépare avec ses enfants. « Mon lait de poule alcoolisé est un peu plus fort sur les épices, il y a plus de muscade. Les enfants sont souvent plus fans de la cannelle. J’ajuste la recette pour les petits, mais grosso modo, c’est la même chose », explique-t-elle.

Recette

Lait de poule

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le lait de poule de Catherine Draws

Rendement : 2 litres

Ingrédients

6 jaunes d’œufs

400 g (3 1/2 tasses) de sucre

1 pincée de sel de mer

1/4 de c. à thé de cannelle moulue (et un peu plus pour le service)

1/4 de c. à thé de muscade fraîchement moulue

700 ml de crème 35 %

700 ml de lait entier

Cannes de bonbon (facultatif)

Préparation

Au batteur à main, blanchir les jaunes d’œufs avec le sucre, le sel, la cannelle et la muscade. Dans un pichet à part, mélanger le lait et la crème. Incorporer le liquide au premier mélange en battant doucement. Déguster froid et sans glace, avec un peu de cannelle moulue saupoudrée sur le dessus et, pourquoi pas, avec une canne de bonbon pour brasser.

Se conserve 2 jours au réfrigérateur.