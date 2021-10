Que faire avec toutes les friandises que vos enfants rapporteront à la maison le soir de l’Halloween ? Peuvent-ils en manger autant qu’ils en veulent ? Faut-il les limiter ? Ou même les cacher pour contrôler la quantité consommée ?

Geneviève O’Gleman Collaboration spéciale

Tous les parents à qui j’ai posé la question m’ont avoué que c’était un casse-tête, et même parfois, une source d’angoisse de voir autant de sucreries entre les mains de leurs chéris.

Mettons tout de suite les choses au clair. Ça ne sert à rien d’interdire les friandises. Souvenez-vous que de l’interdit naît l’intérêt. Si on interdit à notre enfant de manger des bonbons, eh bien, on ne fait que nourrir son désir. Pour profiter pleinement de l’Halloween en famille et mieux gérer les bonbons ramassés, essayez ces quelques astuces.

Faites diversion !

L’Halloween, c’est plus que des bonbons ! Au lieu de diriger toute l’attention sur la récolte, limitez-vous à quelques rues bien choisies, les plus achalandées et les mieux décorées, et ensuite organisez une chasse au trésor dans la maison, ou dans la cour, à la noirceur avec une lampe de poche, en cachant autre chose que des bonbons. Les enfants vont adorer !

Apprenez à votre enfant à être sélectif

Le soir de l’Halloween, permettez-lui de manger des friandises à sa guise. Demandez-lui ensuite de faire un tri et de ne garder que ses favoris. C’est lui qui choisit ! Ça ne sert à rien de garder les réglisses ou les caramels s’il n’aime pas ça. Il pourra les échanger ou les donner.

L’art de déguster un bonbon

Un bonbon, ça ne s’avale pas tout rond ! Pour lui montrer comment le savourer, jouez à ce jeu amusant : demandez à votre enfant de s’imaginer que vous avez perdu le sens du goût et qu’il doit vous décrire ce que goûte son bonbon. Posez-lui des questions, sérieuses ou farfelues, pour l’aider dans sa description. C’est sucré ou suret ? Dur ou mou ? C’est pétillant ? C’est crémeux ? En dégustant de cette façon, vos minis seront pleinement satisfaits et l’envie s’envolera comme par magie.

Un dessert comme un autre

Les jours suivant l’Halloween, ces friandises peuvent remplacer les desserts (oui, oui !) et progressivement, vous pouvez demander à votre enfant de choisir entre un dessert qu’il aime beaucoup et ses friandises. Je parie que si vous lui cuisinez ses biscuits préférés, les bonbons attendront ! L’idée, c’est de varier et de ne pas mettre les bonbons sur un piédestal.

Cacher les sucreries ? Surtout pas !

Devrait-on cacher les sucreries ? Surtout pas ! Ça les étiquette automatiquement dans la catégorie des interdits. Mieux vaut les traiter comme tout autre aliment, en les rangeant dans le garde-manger. Les enfants finiront par s’en désintéresser. Alors, ne soyez pas surpris si vous vous retrouvez avec des bonbons délaissés. Je vous propose d’ailleurs une recette de bouchées de chocolat pour passer vos restants de friandises d’Halloween !

Plutôt que de vous déguiser en policier du bonbon, plongez dans cette joyeuse fête avec vos enfants. Et chers parents, vous aussi, vous avez le droit de déguster des bonbons… sans vous cacher ! Pourquoi ne pas demander à vos enfants de deviner lesquels sont vos préférés ?

Geneviève O’Gleman est animatrice de l’émission Savourer sur ICI Télé et pilote le magazine web savourer.ca

Recette : rochers au chocolat et aux bonbons d’Halloween

Redonnez une deuxième vie à vos sucreries avec cette gâterie croustillante !

Portions : 12

Préparation : 15 minutes

Repos : 30 minutes

Ingrédients

90 g (3 oz) ou 125 ml (1/2 tasse) de chocolat mi-sucré haché

60 ml (1/4 de tasse) de beurre d’amandes naturel*

125 ml (1/2 tasse) de bonbons d’Halloween hachés grossièrement**

250 ml (1 tasse) de protéine végétale texturée (PVT)***

Préparation

1. Tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin (ou d’une feuille de cuisson réutilisable).



2. Hacher grossièrement le chocolat et déposer dans un bol moyen allant au four à micro-ondes. Ajouter le beurre d’amandes.



3. Chauffer le chocolat et le beurre d’amandes 1 minute ou jusqu’à ce que le chocolat soit fondu. Mélanger.



4. Hacher grossièrement les bonbons choisis.



5. Ajouter les bonbons et la PVT dans le bol avec le chocolat fondu et mélanger pour bien enrober.



6. À l’aide d’une cuillère, répartir le mélange sur la plaque pour former 12 rochers.



7. Réfrigérer pour un minimum de 30 minutes, puis transférer dans un contenant hermétique.

Se conserve 1 semaine au réfrigérateur et ne se congèle pas.

* Pour le beurre d’amandes : en cas d’allergie, n’hésitez pas à le remplacer par un autre beurre de noix ou de soya.

** Pour les bonbons : utilisez les restes des sucreries que vos enfants auront récoltées à l’Halloween ou tout autre bonbon de votre choix : tablettes de chocolat, jujubes, caramels, réglisses ou croustilles, tout peut y passer.

*** Pour la protéine végétale texturée (PVT) : dans cette recette, on l’ajoute telle quelle, sans la cuire ni la réhydrater. Elle apporte du croquant en plus d’ajouter une dose de fibres et de protéines.

