Les chances de préserver le thon obèse s'amenuisent

Une proposition fixe un quota annuel de pêche de 62 500 tonnes pour 2019, 2020 et 2021. Actuellement, le quota est fixé à 65 000 tonnes, mais ne concerne que sept parties prenantes, dont l'UE et le Japon, les deux plus gros pêcheurs de thons obèses.

Photo Eugene Tanner, AP