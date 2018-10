Pourquoi et comment rester à +1,5 °C, selon le rapport du GIEC

Déjà +1 °C et des conséquences

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par l'homme ont déjà fait grimper la température mondiale de 1 °C depuis la Révolution industrielle. « Il est probable » que le réchauffement atteigne 1,5 °C entre 2030 et 2052, s'il garde son rythme actuel.

« Beaucoup de régions » connaissent un réchauffement plus accéléré encore, comme l'Arctique (deux à trois fois plus fort qu'ailleurs).

Le dernier demi-degré engrangé est déjà associé à une recrudescence de phénomènes météorologiques extrêmes.

Les émissions passées et présentes continueront à faire monter les océans, quoi qu'il arrive.

Une augmentation de 1,5° ou de 2°, des effets bien différents

Les différences sont « nettes » entre aujourd'hui, 1,5 et 2. Une augmentation de 2 °C signifierait des vagues de chaleur dans la plupart des régions. Les jours chauds croîtront à peu près partout, en particulier dans les Tropiques - zone sensible, car encore épargnée par les variations. Les précipitations liées aux cyclones gagneront en intensité.

Le niveau des mers, si l'on s'en tient à +1,5 °C, aura gagné 26 à 77 cm d'ici 2100, selon les projections. À +2 °C, ce serait 10 cm de plus, ce qui toucherait jusqu'à 10 millions de personnes supplémentaires.

À long terme, l'instabilité de la calotte antarctique et la perte de celle du Groenland pourraient être déclenchées vers +1,5/2 °C, faisant grimper les mers de plusieurs mètres sur les siècles ou millénaires à venir.

Les répercussions sur les espèces sera moindre à +1,5 °C : moins de feux de forêts, de perte de territoires, d'espèces invasives... À +1 °C, 4 % de la surface terrestre changera d'écosystème ; à +2 °C, ce sera 13 %.

Une augmentation de 1,5 limiterait l'acidification de l'océan (liée aux concentrations accrues de CO 2 ), qui menace la survie d'espèces (poissons, algues, etc.) et, avec elle, les services que la nature rend à l'homme (pêche, pharmacopée...).

À +1,5, l'Arctique connaîtra un été sans banquise par siècle ; ce sera un par décennie à +2.

La baisse de productivité du maïs, du riz ou du blé sera plus limitée à +1,5° qu'à 2, de l'Asie du Sud-est à l'Amérique latine, dit encore le rapport, qui décrit aussi des risques accrus pour la ressource d'eau, la sécurité alimentaire et la santé.

Faire plonger les émissions de CO2 de toute urgence

Pour rester à +1,5 °C, il faut faire décliner les émissions de CO 2 bien avant 2030 et fortement (-45 % d'ici 2030 par rapport à leur niveau de 2010), pour ensuite arriver, vers 2050, à une « neutralité carbone » : c'est-à-dire cesser d'envoyer dans l'atmosphère plus de CO 2 que l'on peut en absorber.

« Neutralité » implique de ne plus garder que les émissions « résiduelles », pour les secteurs ne pouvant s'en passer, comme l'aviation. Ce surplus de CO 2 devra être pompé (ce sont des « émissions négatives »).

Les autres GES (méthane, HFC, carbone, suie...) seront à réduire aussi, bien que moins prioritaires que le CO 2 , car moins persistants.

Quant à la possibilité de dépasser le seuil de +1,5, pour faire redescendre le mercure plus tard au cours du siècle, le GIEC en souligne les risques - certains irréversibles, comme l'extinction d'espèces - et les incertitudes sur l'efficacité de l'extraction du CO 2 à grande échelle.

Transformations sans précédent

Ce recul massif d'émissions nécessaire exigera « une transition rapide et d'une grande portée en matière d'énergies, d'usage des sols, de transports, de bâtiments et de systèmes industriels », un mouvement « sans précédent », car impliquant tous ces secteurs à la fois.

Les énergies renouvelables devraient passer de 20 à 70 % de la production électrique au milieu du siècle, la part du charbon serait réduite à poussière, la demande d'énergie devra baisser, l'efficacité énergétique, croître...

L'industrie devra réduire ses émissions de CO 2 de 75 à 90 % d'ici 2050 par rapport à 2010 (en comparaison à de 50 à 80 % pour 2°), les transports devront passer aux énergies bas carbone (de 35 à 65 % en 2050, contre moins de 5 % en 2020).

Selon le rapport, quelque 2400 milliards de dollars d'investissements annuels seront nécessaires entre 2016 et 2035 pour la transformation des systèmes énergétiques, soit 2,5 % du PIB mondial. Un coût qu'il faut mettre en regard avec celui, bien plus élevé, de l'inaction, soulignent les scientifiques.