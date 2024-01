En cette nouvelle année qui s’annonce tumultueuse, je m’adresse à vous avec une vision tournée vers l’avenir pour relever les défis économiques les plus importants pour 2024 et ainsi soutenir la prospérité du Québec.

Karl Blackburn Président et chef de la direction, Conseil du patronat du Québec

Je souhaite mettre en lumière cinq enjeux qui seront au cœur des préoccupations de l’ensemble du milieu économique québécois au cours de l’année à venir.

1. Atténuer l’impact de la pénurie de main-d’œuvre

La pénurie de main-d’œuvre restera un défi majeur pour nous en 2024. Que ce soit le manque d’enseignants dans nos écoles ou de travailleurs sur les chantiers, les employeurs continueront de faire face à cette réalité quotidiennement. Pour y remédier, il est crucial de prioriser des investissements dans l’éducation, la formation professionnelle et la diversification des bassins de recrutement, tout en assurant une intégration efficace de nos nouveaux arrivants. Par ailleurs, la modernisation du secteur de la construction sera déterminante pour faire face aux défis qui guettent le Québec en matière de construction de logements.

2. Soutenir notre compétitivité dans un contexte international incertain

Les soubresauts sur la scène internationale, comme les guerres en Ukraine et en Israël, ont des répercussions directes sur les chaînes d’approvisionnement. Pour assurer la compétitivité de nos entreprises, le gouvernement doit garantir la résilience de nos chaînes logistiques, entre autres en s’assurant que nos ports ne soient plus paralysés par de nouvelles grèves qui entrainent des coûts astronomiques pour les employeurs et les citoyens. Il faut aussi saisir l’occasion de développer de nouveaux marchés pour contrer la montée du protectionnisme, comme la francophonie qui représente un atout gigantesque pour nos entreprises.

3. Augmenter notre productivité grâce aux technologies et innovations

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE « Il est impératif de promouvoir une fiscalité qui encourage davantage la recherche et le développement », estime Karl Blackburn.

L’innovation, surtout dans les domaines des technologies émergentes comme l’intelligence artificielle, demeure cruciale pour notre productivité et notre compétitivité. Il est impératif de promouvoir une fiscalité qui encourage davantage la recherche et le développement, ainsi qu’une collaboration étroite entre entreprises, universités et organismes de recherche. La création de conditions propices à l’adoption rapide des nouvelles technologies est essentielle, en tenant compte de leur impact sur le marché du travail. Toutes les mesures pour alléger le fardeau règlementaire des entreprises seront également à prioriser.

4. Maintenir l’avance du Québec dans la transition énergétique

La transition énergétique et les principes de l’économie verte restent des priorités en 2024. Le Québec a l’occasion de se positionner en tant que leader mondial dans une économie décarbonée. Mais rien n’est moins sûr, alors que le gouvernement du Québec ne peut répondre à la demande, les gouvernements du monde investissent massivement dans les énergies renouvelables pour ne plus dépendre de pays tiers pour l’approvisionnement. Le gouvernement doit lever l’incertitude entourant l’accès à l’énergie pour nos entreprises. Le Québec risque de perdre le principal avantage qu’il a face à la concurrence mondiale, alors que les autres juridictions offrent un environnement fiscal et règlementaire plus compétitif pour leurs entreprises.

5. Protéger les finances et augmenter le pouvoir d’achat

Malheureusement, l’inflation et les taux d’intérêt demeureront des freins importants pour l’économie québécoise (et canadienne). Ces aspects ont des impacts directs et majeurs sur l’accès au financement et minent le pouvoir d’achat de la population. Les budgets provinciaux et fédéraux devront amener des solutions concrètes, notamment pour soutenir l’offre des entreprises et accélérer la construction de logement.

Ces cinq priorités seront au cœur du paysage économique du Québec, et le CPQ s’engage à les aborder au cours des douze prochains mois. Si les employeurs sont prêts à relever ces défis, mon équipe et moi avons hâte de voir quelles initiatives les gouvernements mettront en œuvre pour assurer une prospérité durable en 2024 et au-delà.