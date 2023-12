La COP28 s’est conclue sur un résultat mitigé, nos efforts climatiques ne sont pas à la hauteur et le climat de la Terre se dérègle sous nos yeux. Facile, dans ce contexte, de devenir cynique et découragé. C’est ici que je me transforme en coach de vie pour vous dire : hé ! Si, pour un moment, on regardait la distance parcourue au lieu d’uniquement songer au long chemin qui reste à faire ?

Parce que la réalité est que nos efforts, bien qu’insuffisants, ne sont pas vains. Une analyse de l’Institut climatique du Canada montre que si aucune mesure n’avait été prise par les différents ordres de gouvernement, les émissions de gaz à effet de serre au pays seraient 7 % plus élevées qu’actuellement – un écart qui se creusera à 41 % en 2030 en comptant uniquement les mesures déjà en place.

Chaque année, ce sont donc des dizaines de millions de tonnes de CO 2 que nous n’envoyons pas dans l’atmosphère. Oui, c’est trop peu pour atteindre nos cibles climatiques et il faut faire plus. Mais ce n’est pas rien non plus.

La même chose s’observe à l’échelle du globe. Le site Our World in Data calcule que les politiques en place nous mènent à un réchauffement de la planète entre 2,5 et 2,9 °C d’ici 2100. On s’entend, c’est catastrophique. Mais si on avait continué comme si de rien n’était, c’est plutôt vers un réchauffement de 4,1 à 4,8 °C qu’on se dirigerait – un scénario bien pire qui montre toute l’utilité d’agir⁠1.