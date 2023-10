L’école québécoise Le pragmatisme ne suffit plus

Nous apprenions cette semaine que plus de la moitié du personnel du réseau de l’éducation vit de la détresse psychologique et que ce niveau de détresse a doublé en dix ans⁠1. L’anxiété chez les élèves, les troubles du comportement et la violence dans les écoles sont aussi en croissance. Aujourd’hui, 40 % des jeunes ont un retard en lecture à l’entrée au secondaire et le tiers des élèves sont carrément en difficulté. On comprend les jeunes enseignants de quitter le navire.