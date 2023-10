Écouter le chant du monde

Dans The Song of Trees, son deuxième livre, le biologiste David George Haskell décrit la réaction d’une jeune famille en visite au monument national des Florissant Fossil Beds, dans le Colorado. Devant la souche pétrifiée d’un séquoia géant, parents et enfants s’émerveillent, fascinés par les couleurs et la puissance des forces volcaniques qui ont enterré la forêt il y a 35 millions d’années, engendrant un processus qui transformerait ultimement en pierre un gigantesque tronc d’arbre.