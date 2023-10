(Genève) Une Coupe du monde de soccer inédite sera présentée en Europe et en Afrique en 2030, et avec l’ajout inattendu de l’Amérique du Sud dans le cadre d’une fête commémorant un centenaire en Uruguay.

Graham Dunbar Associated Press

La FIFA est parvenue mercredi à un accord entre les dirigeants continentaux du soccer pour n’accepter qu’une seule candidature pour l’organisation de la Coupe du monde de 2030, a annoncé l’instance dirigeante du sport.

La candidature de l’Espagne et du Portugal s’est élargie au Maroc cette année et comprend désormais l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay, qui avaient aussi manifesté leur intérêt pour organiser la compétition.

L’un des principaux attraits de ce projet sans précédent entre trois continents est la possibilité d’ouvrir la compétition à Montevideo, la capitale uruguayenne, où le stade Centenario a accueilli la finale inaugurale de la Coupe du monde de 1930.

« Le centenaire de la Coupe du monde ne pouvait pas être loin de l’Amérique du Sud, où tout a commencé », a expliqué Alejandro Dominguez, président de la CONMEBOL, l’instance sud-américaine du football. « La Coupe du monde 2030 se jouera sur trois continents. »

Le consensus atteint par les continents de soccer autrefois rivaux a également permis à la FIFA d’accélérer l’ouverture de l’appel d’offres pour la Coupe du monde de 2034, limité aux fédérations membres de l’Asie et de l’Océanie.

L’Arabie saoudite vise l’édition de 2034 et l’Australie est également intéressée après avoir organisé avec succès la Coupe du monde féminine cette année avec la Nouvelle-Zélande. Quoi qu’il en soit, le tournoi de 2034 se déroulera fort probablement en novembre et décembre, comme la Coupe du monde de 2022 au Qatar.

L’accélération du choix de pays hôte de 2034 à la fin de l’année prochaine sera largement considérée comme une victoire pour l’Arabie saoudite et le prince héritier Mohammed bin Salman, qui a tissé des liens étroits avec le président de la FIFA, Gianni Infantino.

« Nous voulons célébrer notre culture du football et partager notre pays avec le monde », a déclaré Yasser Al Misehal, le président de la fédération saoudienne de football et membre du Conseil de la FIFA, dans un communiqué du gouvernement annonçant son intention de déposer sa candidature.

L’acceptation par le Conseil de la FIFA d’une candidature unifiée pour 2030 doit encore être formellement approuvée l’année prochaine lors d’une réunion des 211 fédérations membres. Ce ne devrait être qu’une formalité.

« En 2030, nous aurons une empreinte mondiale unique ; trois continents – l’Afrique, l’Europe et l’Amérique du Sud – six pays – l’Argentine, le Maroc, le Paraguay, le Portugal, l’Espagne et l’Uruguay – accueillant et unissant le monde tout en célébrant ensemble le beau sport (le soccer), le centenaire et la Coupe du Monde de la FIFA », a déclaré Infantino, dans un communiqué.

Le tournoi qui comptera 48 équipes et 104 matchs, prévu pour juin et juillet 2030, commencera par des rencontres en Uruguay, en Argentine et au Paraguay, avant de se déménager vers les pays hôtes, l’Espagne, le Portugal et le Maroc.

Ce plan, qui implique un nombre sans précédent de déplacements liés aux distances et aux fuseaux horaires couverts, n’a pas été apprécié par Football Supporters Europe (FSE), le groupe de partisans officiellement reconnu par l’UEFA, l’instance européenne du soccer.

« La FIFA poursuit son cycle de destruction du plus grand tournoi au monde », a déclaré FSE dans un communiqué. « Horrible pour les supporters, méprisant l’environnement et déroulant le tapis rouge à un hôte pour 2034 dont le bilan en matière de droits de la personne est épouvantable. »

La première Coupe du monde masculine à 48 équipes sera organisée en 2026 par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

La décision de 2030 marque une victoire pour le Maroc, qui a investi massivement dans les infrastructures de ses plus grandes villes et a été choisi la semaine dernière pour accueillir la Coupe d’Afrique des Nations de 2025.

L’équipe nationale masculine a contribué à faire avancer son dossier en atteignant les demi-finales de la Coupe du monde au Qatar, après avoir éliminé l’Espagne et le Portugal lors des tours précédents.

Dans un communiqué publié mercredi, le cabinet du roi du Maroc Mohammed VI a déclaré que la sélection « reconnaissait la place de choix qu’occupe le Maroc dans les rangs des grandes nations ».