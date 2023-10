Le soccer amateur montréalais veut se donner en spectacle. Un évènement ambitieux, que ses organisateurs souhaitent voir devenir un « Osheaga du soccer », aura lieu dimanche au Centre Claude-Robillard.

Raphaël Iscar-Gutierrez et ses comparses du club amateur Inter Montréal mettent le paquet pour cette première présentation du festival InterSky. Au centre de l’affaire, une compétition à huit équipes, dont sept formations de Montréal. La huitième ? Le Vinsky FC, équipe fondée par l’influenceur français Vinsky.

Avec notamment ses 1,4 million d’abonnés sur YouTube, Vinsky a déjà collaboré avec des joueurs internationaux de la trempe de Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos… en plus du CF Montréal, l’an dernier.

Vinsky est notamment reconnu pour diffuser les matchs de son club en ligne, commentateurs inclus. Et c’est cette « professionnalisation » du soccer amateur que l’Inter Montréal veut amener avec son festival InterSky : le tournoi sera diffusé en direct sur la plateforme Twitch.

PHOTO RAPHAEL SCELLIER, FOURNIE PAR RAPHAËL ISCAR-GUTIERREZ L’influenceur Vinsky

« Ce que je veux montrer au monde, c’est qu’on est capables d’offrir de la qualité, même à un niveau plus bas », explique Iscar-Gutierrez, cofondateur ainsi que directeur marketing et communication de l’Inter Montréal, en appel virtuel avec La Presse.

« Moi, ma vision, elle est très simple : je pense qu’on peut monter un Osheaga du soccer à Montréal en 2026 », dévoile le Français d’origine mexicaine, installé au Québec depuis sept ans. Raphaël Iscar-Gutierrez fait évidemment référence à la Coupe du monde masculine de la FIFA, qui aura lieu au Canada, aux États-Unis et au Mexique cette année-là.

Mais il faut commencer quelque part. Et dès cette année, l’InterSky a un plan de match chargé. En plus du soccer, il y aura des concerts, des DJ, de la danse latino, des camions-restaurants, du freestyle de ballon rond, des jeux pour enfants et pour adultes, des concours d’habiletés. On prévoit aussi la présence de Jonathan Sirois, gardien du CF Montréal.

L’Inter Montréal dit vouloir créer un évènement de type « Super Bowl », soit de « ramener la recette nord-américaine » du spectacle extra-sportif dans le soccer.

« Tu peux aller au festival des montgolfières sans aimer les montgolfières », illustre Iscar-Gutierrez, qui souhaite que tout le monde soit interpellé par l’InterSky.

Un « test grandeur nature »

L’engouement pour le soccer amateur professionnalisé se fait sentir à travers le monde. Certains exemples récents, comme le Sidemen Charity Match mettant en vedette l’influenceur américain iShowSpeed, a obtenu plus de 20 millions de vues sur YouTube. La facture audiovisuelle est à s’y méprendre avec un match de Premier League. La Kings League (ligue de soccer à sept fondée par Gerard Piqué) et le Hashtag United (club semi-pro anglais créé par le youtubeur Spencer Carmichael-Brown) sont autant d’exemples démontrant qu’une nouvelle vague du divertissement lié au soccer est en train de voir le jour.

Certaines vidéos au format documentaire des matchs du Vinsky FC sur YouTube, par exemple, vont chercher jusqu’à 900 000 vues. Raphaël Iscar-Gutierrez mentionne qu’environ 10 % de la portée de Vinsky sur les réseaux sociaux provient du Canada.

Les deux passionnés de foot se sont rencontrés à quelques reprises, autant à Montréal que de l’autre côté de l’Atlantique. L’idée de collaborer est venue il y a quelques années.

« Il m’a dit : ‟Moi, j’adore Montréal, j’aimerais faire un match contre vous, on filme le truc, et vous apportez votre vibe, etc.” »

Au départ, le projet envisagé n’était que de disputer un match entre l’Inter et le Vinsky FC. Mais lorsque la location du Centre Claude-Robillard s’est concrétisée, l’occasion était belle d’en faire plus.

« On a investi un petit cachet, alors on s’est dit qu’on allait faire les choses en grand. Il faut qu’on ramène d’autres clubs amateurs montréalais, qui sont très connus. »

Il cite la participation du Montréal City FC, du Bandjos FC et de l’Arsenal de Montréal, notamment.

Attends, si on fait juste un tournoi comme ça, nous, on veut du public, donc on va mettre des chanteurs, des artistes. On va faire en sorte que les gens veulent venir, mais pas que pour le soccer. Raphaël Iscar-Gutierrez, cofondateur et directeur marketing et communication de l’Inter Montréal

Les billets se vendront au coût de 5 $, mais l’accès sera gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. L’organisation prévoit aussi un tirage au sort qui permettra à trois détenteurs de billets d’assister au match du CF Montréal en loges avec Vinsky, le 7 octobre au stade Saputo, soit la veille de l’évènement.

Iscar-Gutierrez convient que cette première édition sera en quelque sorte un « test grandeur nature ».

« Ça fait trois, quatre mois qu’on l’organise. On a mis un écosystème quand même hyper pro là-dessus. Ce n’est pas quelque chose qu’on a préparé depuis un an, avec du gros financement, etc. »

De l’ambition, il y en a. Le succès sera-t-il à la hauteur, assez pour répéter l’expérience jusqu’à ce qu’elle devienne le pôle d’attraction montréalais lors du Mondial 2026 ?

« Tu sais comment est Montréal, souligne Raphaël Iscar-Gutierrez. Montréal va vouloir faire la fête l’été, c’est sûr. Donc nous, on est sûrs que ce produit peut fonctionner. »

Le festival InterSky aura lieu dimanche, au Centre Claude-Robillard, de 9 h à 18 h 30.