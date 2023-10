L’Europe devra attendre pour Kamal Miller. L’ancien du CF Montréal vient de signer une prolongation de contrat de trois ans avec l’Inter Miami, avec une option pour 2027.

L’international canadien avait la tête ailleurs en début de saison dans la métropole québécoise. Son échange à Miami, qui incluait aussi 1,3 million de dollars en argent d’allocation générale, avait permis au CFM de recevoir Bryce Duke et Ariel Lassiter.

« Kamal a été un excellent ajout à notre équipe cette saison, a commenté le directeur sportif Chris Henderson. Il s’est très bien adapté à notre défense, autant avec la possession que sans celle-ci. Nous savons que Kamal a un encore un potentiel de développement, et nous sommes excités de continuer d’y travailler avec lui. »

De son côté, Miller souligne être « heureux de prolonger son contrat avec le club ». « Depuis que j’ai été échangé ici en avril, les fans m’ont accueilli et m’ont fait sentir comme à la maison. »

« C’est le bon club pour moi, puisqu’il a l’ambition de tout gagner. […] Les choses semblent toutes tomber en place et je suis heureux d’en faire partie. »

Kamal Miller est rapidement devenu un pilier de la défense floridienne, malgré les déboires de l’Inter Miami avant l’arrivée de Lionel Messi. Le Canadien a participé à 31 matchs, toutes compétitions confondues, et il a été un rouage important de la conquête de la Coupe des ligues, en août 2023, marquant même dans l’ultime séance de tirs de pénalité.

À 26 ans, Miller est aussi un important représentant de la sélection nationale masculine. Il a disputé toutes les minutes des trois matchs du Canada à la Coupe du monde, au Qatar, en plus d’avoir participé à 38 matchs pour l’équipe séniore des Rouges.

Pas d’Europe pour l’instant

Mais cette prolongation ne survient pas sans surprise : Kamal Miller n’a jamais caché ses ambitions de joueur en Europe. L’an dernier, il a vu ses compatriotes canadiens et montréalais Ismaël Koné et Alistair Johnston prendre le chemin du Royaume-Uni, tandis que Djordje Mihailovic s’est dirigé vers les Pays-Bas.

Après trois ans dans l’uniforme montréalais, Miller espérait sans doute traverser l’Atlantique lui aussi. Un transfert vers le Vieux-Continent ne s’est pas concrétisé, l’Inter Miami a appelé, et il a aujourd’hui la chance d’évoluer avec Lionel Messi.

Miami est désormais en 13e position, à 4 points de la 9e et dernière place donnant accès aux éliminatoires. Tout n’est pas encore joué à trois matchs du terme, mais on a l’impression que l’état de santé de Messi et de Jordi Alba fera pencher la balance.

Si le contexte sportif actuel ne permet pas nécessairement d’aspirer aux grands honneurs en MLS dès 2023, l’année 2024 sera prometteuse pour les Hérons. Qui plus est, une poignée de joueurs ont eu la chance de partager le terrain sous le même maillot que la Pulga. Pourquoi ne pas en profiter le plus longtemps possible ?

Pour le CF Montréal, la nouvelle est un peu moins bonne. Un futur transfert de Kamal Miller vers un autre club aurait permis au Bleu-blanc-noir d’obtenir un pourcentage du montant payé à Miami. Ce potentiel gain dans la tirelire montréalaise devra attendre.