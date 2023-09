Il arrive parfois, lors d’une entrevue, que le ton soit donné dès le tout début.

C’est ce qui s’est passé quand j’ai téléphoné au député bloquiste Louis Plamondon, avec qui je voulais discuter des débats qui font rage ces jours-ci aux États-Unis sur l’âge du président Joe Biden.

« Comment ça va ? », ai-je lancé.

« Ça va bien comme un p’tit vieux jeune », a-t-il répliqué, un sourire dans la voix.

Sur papier, Louis Plamondon est vieux. Il est le doyen de la Chambre des communes à Ottawa.

Je me disais que si un politicien d’ici pouvait nous éclairer sur la valeur des discussions sur l’âge de Joe Biden alors qu’il souhaite briguer un second mandat, c’est ce député bloquiste.

Il a, voyez-vous, exactement le même âge que le président américain : 80 ans.

Pourtant, Louis Plamondon s’estime encore jeune. Et il se dit prêt à se représenter au prochain scrutin.

PHOTO FRANÇOIS GERVAIS, ARCHIVES LE NOUVELLISTE Louis Plamondon, député du Bloc québécois dans la circonscription Bécancour—Nicolet—Saurel et doyen de la Chambre des communes

Je dis toujours qu’il y a des gens de 80 ans qui sont jeunes et des gens de 80 ans qui sont vieux, comme il y a des gens de 20 ans qui sont jeunes et des gens de 20 ans qui sont vieux, dans le sens de leur éveil aux réalités de notre siècle. Louis Plamondon, député du Bloc québécois à la Chambre des communes

J’ai rapidement évoqué les multiples sondages menés par des médias récemment pour évaluer ce que les Américains pensent du fait que Joe Biden souhaite se représenter. Et les articles qui démontrent qu’ils sont nombreux à s’y opposer.

« C’est choquant », a-t-il lancé.

Le député québécois est tout particulièrement troublé de voir que le sujet de l’âge de Joe Biden est en train de monopoliser le débat.

« On ne parle pas de ses réalisations, de son bilan, de ce qu’il a fait au cours des quatre dernières années. On ne le compare même pas à Trump ! », déplore-t-il. La performance du président démocrate à la Maison-Blanche est plus qu’honorable, fait remarquer le député.

Le débat ne cesse d’enfler chez nos voisins. Plusieurs réclament désormais un âge limite pour les politiciens à Washington. D’autres souhaitent des tests cognitifs pour ceux qui ont plus de 75 ans.

Joe Biden est mêlé à ces discussions à son corps défendant.

Et le leader républicain au Sénat, Mitch McConnell, 81 ans, aussi. Il s’est figé pendant plusieurs secondes, cet été, lors de deux conférences de presse distinctes.

Dans la foulée, le politicien républicain a été jugé « apte à reprendre son emploi du temps » par le médecin du Congrès américain. Ces moments d’absence seraient le résultat d’une commotion cérébrale subie en mars dernier.

PHOTO EVAN VUCCI, ASSOCIATED PRESS Le président Joe Biden prononce un discours à la base militaire d’Anchorage, en Alaska, à l’occasion de l'anniversaire des attaques terroristes du 11-Septembre, lundi dernier.

Joe Biden serait également « apte » à remplir ses fonctions, a déclaré son médecin il y a quelques mois, à la suite d’un examen neurologique. Il est en bonne santé et « vigoureux », ce qui n’empêche pas ses rivaux de faire leurs choux gras des moments où il semble embrouillé.

Ses adversaires ne se gênent pas non plus pour exploiter les images de sa chute, lors d’une cérémonie en juin dernier.

C’est qu’en politique, « l’apparence a de l’importance », rappelle Louis Plamondon. Et à ce chapitre, Joe Biden a un problème, c’est incontestable.

Si on avait forcé Louis Plamondon à se retirer de la vie politique en raison de son âge, il aurait été choqué, dit-il.

Ça ne s’est pas produit parce qu’il n’y a pas de limite d’âge pour les députés de la Chambre des communes. Il y en a une, en revanche, au Sénat. Elle est fixée à 75 ans.

Le député du Bloc se dit sur la même longueur d’onde que l’ex-sénateur Serge Joyal, qui était interrogé la semaine dernière par Pénélope McQuade à Radio-Canada.

Serge Joyal a dû prendre une retraite forcée il y a quelques années, mais il aurait voulu pouvoir rester en fonction.

Louis Plamondon n’aime pas qu’on passe sous silence les avantages liés à l’âge d’un politicien.

Quand tu es député, c’est comme le bon vin : tu prends de l’expérience et tu es meilleur d’année en année. Tu prends moins de temps parce que tu connais les dossiers. Tu as aussi établi des contacts dans tous les ministères qui peuvent te répondre pour te conseiller. Tu peux tellement faire de choses rapidement. Louis Plamondon

Il plaide pour un équilibre entre des parlementaires plus jeunes et des plus âgés.

« C’est le mix idéal sur le plan politique. C’est toujours intéressant de connaître ce qui s’est fait [grâce à l’apport des élus les plus âgés], pour ne pas toujours avoir à réinventer la roue », affirme l’élu.

De sains débats peuvent être menés sur l’âge de nos politiciens, c’est évident. Mais si on en vient à avoir l’impression dans nos débats publics que vieillir est un crime pour les élus, il y a un problème.

Et il y a un mot pour ça, que Louis Plamondon a prononcé lors de notre entrevue : âgisme.

Vous êtes octogénaire ? Nous aimerions savoir ce que vous pensez de l’idée de Joe Biden de briguer un second mandat à la Maison-Blanche.