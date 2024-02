Réplique : Hydro-Québec et l’abattage À la recherche des meilleures solutions pour la santé des arbres

La lettre de Mme Millet et cosignataires publiée dans l’édition du 13 février1 de La Presse sur la désertification des rues interpelle Hydro-Québec et la Chaire Hydro-Québec sur le contrôle de la croissance des arbres de l’UQAM (Chaire ArbrenVil). Comme titulaire de cette Chaire, je me dois de rectifier certaines affirmations faites par Mme Millet et cosignataires et expliquer le rôle et fonctionnement des chaires de recherche dans les universités.