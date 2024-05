Jeunes et écrans Quand interdire n’est pas une solution

Si vous lisez ce texte – à moins que quelqu’un ait décidé d’utiliser du papier et de l’encre pour l’imprimer –, c’est que vous utilisez un écran. Vous ne « passez pas du temps devant un écran », vous êtes en train de lire. Et on considère généralement que la lecture est une bonne chose.