Quels seront les impacts des changements climatiques sur l’économie ?

Jusqu’à présent, les économistes estimaient que si on ne fait rien, ces changements réduiraient la taille de l’économie de 1 % à 3 % chaque fois que la température mondiale augmenterait de 1 °C⁠1. C’est l’équivalent, par degré, d’une grosse récession, comme celles des années 1970 ou 1980.

Mais selon une étude des économistes Adrien Bilal de Harvard et Diego Känzig de l’Université Northwestern, le prix à payer pour le réchauffement du climat sera beaucoup plus élevé.

Dans leur étude publiée en mai par le National Bureau of Economic Research⁠2, ils calculent qu’il sera… six fois plus important ! Selon eux, l’économie se contractera de 12 % chaque fois que la planète se réchauffera de 1 °C.

Avec les prévisions actuelles, les changements climatiques entraîneraient une diminution moyenne du pouvoir d’achat (PIB par habitant) de 31 % par rapport à un scénario sans réchauffement climatique.

« C’est l’équivalent du pic de la Grande Dépression, mais pour toujours », dit Adrien Bilal, professeur d’économie à l’Université Harvard, en entrevue.

Durant la Grande Dépression des années 1930, l’économie s’est contractée de 27 %.

Les gens seront quand même en moyenne plus riches en 2100 qu’en 2024. Mais le pouvoir d’achat des ménages (PIB par habitant) sera ralenti en moyenne de 31 % par les changements climatiques durant cette période, estiment les deux économistes. En 2100, notre pouvoir d’achat serait inférieur de 52 % par rapport à un scénario sans réchauffement climatique.

En moyenne, les gens seront plus riches en 2100, mais ils pourraient être en moyenne encore deux fois plus riches en 2100 s’il n’y avait pas de changements climatiques. Adrien Bilal, professeur d’économie à l’Université Harvard

Tout le monde n’est pas touché au même degré par un sentiment d’urgence environnementale. Mais à peu près tout le monde se soucie de l’état de l’économie.

Si les changements climatiques provoquent l’équivalent d’une Grande Dépression, mon petit doigt me dit que près de 100 % des citoyens voudront s’y attaquer rapidement…

Le débat est donc lancé chez les économistes. Si les calculs de Bilal et Känzig – qui ont l’intention de publier leur étude dans une revue économique révisée par leurs pairs – se confirment, ça change tout.

Tout à coup, d’un point de vue économique, investir pour réduire les émissions de CO 2 deviendrait extrêmement rentable.

Actuellement, les États-Unis paient environ 80 $ US de fonds publics la tonne de CO 2 pour décarboner leur économie, principalement avec des subventions gouvernementales (il n’y a pas de taxe fédérale sur le carbone).

Avec les calculs traditionnels des économistes, le coût du carbone sur l’économie américaine (le coût intérieur du carbone) est d’environ 30 $ US la tonne.

Oublions un instant les considérations sociales et environnementales. Sur le plan strictement économique, ce n’est pas rentable de payer 80 $ US pour épargner un coût de 30 $ US la tonne.

Mais selon les calculs de Bilal et Känzig, le coût intérieur réel du carbone sur l’économie américaine serait plutôt de 211 $ US. Si on paie 80 $ US pour épargner 211 $ US la tonne, c’est très rentable. « On se rend compte qu’il vaut mieux payer pour réduire les émissions de CO 2 qu’attendre de subir les conséquences des changements climatiques », dit Adrien Bilal.

Et encore, le coût intérieur du carbone tient seulement compte des effets économiques du réchauffement dans un pays donné, et non dans les autres pays.

Avec les calculs de Bilal et Känzig, le coût social mondial du carbone passe de 150 $ US à 1056 $ US la tonne de CO 2 . Selon les pays, il en coûte pour décarboner entre 30 $ US et 95 $ US la tonne de CO 2 . Dans une perspective mondiale, il était déjà rentable de décarboner l’économie. Ça devient extrêmement rentable.

En quoi les changements climatiques affectent-ils l’économie ?

Quand il fait très chaud ou que le climat est déréglé, ça perturbe l’industrie agricole, qui tourne au ralenti.

Les vagues de chaleur réduisent aussi la productivité dans plusieurs secteurs d’activité, comme la construction et les infrastructures publiques.

Enfin, les phénomènes climatiques extrêmes comme les inondations deviennent plus fréquents et provoquent des dommages matériels. Sans les changements climatiques, cet argent aurait été investi ailleurs, de façon plus productive.

Les économistes essaient de chiffrer l’impact économique futur des changements climatiques depuis les années 1990.

Ce n’est pas facile.

Comment expliquer qu’Adrien Bilal et Diego Känzig prévoient un impact beaucoup plus important que les autres chercheurs ?

Dans les études antérieures, les économistes calculaient la variation de l’économie en comparant les écarts de la température locale, tandis que Bilal et Känzig calculent les écarts de la température mondiale. La méthode de Bilal et Känzig compare en quelque sorte la Terre avec réchauffement climatique à la Terre sans réchauffement climatique.

Bien sûr, Bilal et Känzig isolent toutes les autres variables économiques, comme les récessions, les guerres, les chocs pétroliers. Leurs prévisions sur le réchauffement sont aussi modérées : ils fondent leurs prévisions sur une hausse de 3 °C en 2100 par rapport à l’ère préindustrielle. Au rythme actuel, si tous les pays respectent leurs cibles, la Terre se réchauffera de 2,8 °C.

Pourtant, malgré les changements climatiques, le monde s’enrichit depuis des décennies. Comment est-ce possible ?

« Comme les changements climatiques sont un phénomène très graduel, ce n’est pas toujours facile d’en percevoir les conséquences, dit Adrien Bilal. La température augmente lentement, l’économie croît moins vite qu’elle le pourrait, mais il y a quand même de la croissance. »

Sans la hausse de température de 0,75 °C relevée entre 1960 et 2019, le PIB mondial par habitant serait supérieur de 37 % aujourd’hui, calculent les deux économistes.

Ce n’est rien en comparaison de ce qui nous attend si la planète continue de se réchauffer.

