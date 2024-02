Ne laissons pas des enfants du Québec avoir trop faim pour apprendre

Depuis mon retrait de Radio-Canada, je n’ai plus ce devoir de réserve et je peux m’associer à des causes qui me tiennent à cœur. J’ai en effet de la misère avec la misère, la vie m’ayant particulièrement choyé. Je voudrais que les autres aient la même chance.