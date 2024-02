L’actualité bouge vite. Voici ce que vous devez retenir des évènements de la semaine pour participer aux conversations qui animeront probablement votre week-end.

Gare aux « stans »

Sur les réseaux sociaux, ils peuvent être redoutables. Gare à ceux qui s’en prennent à la vedette qu’ils admirent : ils sont prêts à tout pour la défendre. Hugo Dumas nous a fait découvrir le fascinant univers des « stans » cette semaine. « Un stan, c’est un fan convaincu, politisé et hyperactif, qui défendra sa vedette préférée jusque sur son lit de mort. Sans blague », écrit notre chroniqueur. Un texte éclairant, à lire pour comprendre ce qui anime notamment les Swifties, l’« armée » de la chanteuse Taylor Swift !

PHOTOMONTAGE LA PRESSE L’application Wizz permet de faire des rencontres… mais aussi à des prédateurs d’entrer en contact avec les jeunes.

Une appli pour ados qui suscite l’inquiétude

Vous avez un ado ? Peut-être avez-vous entendu parler de l’application Wizz au cours des derniers jours. L’appli, sorte de Tinder pour ados, a fait l’objet d’un reportage troublant de notre collègue Léa Carrier cette semaine. Destinée à un public adolescent, Wizz permet de faire des rencontres… mais aussi à des prédateurs d’entrer en contact avec les jeunes. Le Centre canadien de protection de l’enfance indique que l’application compte parmi les plus problématiques en matière de sextorsion financière. Un reportage à lire.

PHOTO JEFF CHIU, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le PDG de Google, Sundar Pichai, lors de l’annonce de Gemini en mai dernier

Gemini contre ChatGPT

La semaine dernière, Google a lancé au Canada Gemini, sa réplique à ChatGPT. Anciennement connue sous le nom de Bard, cette intelligence artificielle (IA) avait été ouverte au public en mars dernier dans 180 pays, mais pas au Canada. Elle est désormais accessible ici en anglais et en français québécois. Gemini est-elle meilleure de ChatGPT ? Notre journaliste Karim Bennessaieh a longuement testé en parallèle les versions payantes de ces deux robots. Son verdict ? Difficile d’établir un gagnant entre Gemini et ChatGPT 4. « Chose certaine, et même si les deux IA commettent parfois des erreurs, elles sont beaucoup plus rigoureuses que les premières versions livrées en 2023 », constate-t-il.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Acheter une maison ou un duplex à plusieurs est une pratique de plus en plus commune.

Acheter un logis entre amis

Avec la crise du logement et la hausse du prix des habitations, il peut être tentant de se regrouper pour accéder à la propriété. Cette pratique, de plus en plus commune, peut cependant être un terrain miné, met en garde le journaliste Marc Tison. Les experts qu’il a consultés suggèrent notamment de ne pas passer outre à la convention d’indivision, même entre amis, de penser à un fonds de prévoyance et d’établir des règles de vie claires. Autrement, l’indivision pourrait se transformer en douloureuse séparation !

PHOTO TIMOTHY A. CLARY, AGENCE FRANCE-PRESSE Le quart-arrière Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City ont remporté le Super Bowl par la marque de 25-22 en prolongation, dimanche, contre les 49ers de San Francisco.

Mahomes, Kelce et Taylor au Super Bowl

Près de 10 millions de téléspectateurs canadiens ont regardé la grand-messe du football américain dimanche dernier, sur les ondes de RDS, CTV et TSN. Il s’agit d’une hausse de 16 % par rapport au précédent Super Bowl. Vous avez raté la performance remarquable de Patrick Mahomes ? L’enfilade de titres à succès du vétéran du R & B Usher lors du spectacle de la mi-temps ? Le baiser de Taylor Swift et Travis Kelce sur le terrain lors de la victoire des Chiefs de Kansas City ? Les publicités de Dove, de Duolingo et de Pfizer ? Notre équipe de journalistes a retenu les faits saillants de la soirée. Pour la petite histoire, les Chiefs de Kansas City l’ont emporté par la marque de 25-22 en prolongation, contre les 49ers de San Francisco.

