L’actualité bouge vite. Retour sur des évènements marquants de l’année 2023, histoire de vous faire une tête à temps pour vos réunions de famille.

L’année de Taylor Swift

PHOTO CHRIS PIZZELLO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Taylor Swift a dominé la culture populaire en 2023.

Elle est auteure-compositrice-interprète et femme d’affaires, sa tournée Eras connaît un succès monstre, elle est depuis peu milliardaire (selon Bloomberg) et elle fait fureur dans l’univers de la NFL quand elle encourage son nouveau copain Travis Kelce : le nom de Taylor Swift a été sur toutes les lèvres en 2023. Si bien que le magazine Time l’a consacrée personnalité de l’année. Les chances sont donc grandes que vous croisiez des « Swifties » à vos soupers des Fêtes. Pour les impressionner, voici le cours Taylor Swift 101 donné par notre collègue Alexandre Sirois, lui-même un « Swiftie ».

Comment vont nos enfants ?

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Les enfants n’ont jamais été aussi nombreux à devoir composer avec des difficultés d’apprentissage, des troubles de comportement ou des diagnostics qui compliquent la vie des professeurs et du système de santé.

Ça fait un mois que les écoles primaires et secondaires publiques sont fermées en raison de la grève des enseignantes dans une bonne partie du Québec, entre autres à Montréal. Cette grève aura des impacts sur les enfants, particulièrement ceux qui connaissaient déjà des difficultés d’apprentissage. Au Québec, c’est environ un enfant sur quatre qui a des difficultés d’apprentissage, et ça continue d’augmenter. Pourquoi ? Notre collègue Marie-Eve Fournier s’est demandé ce qui clochait avec nos enfants dans un long dossier publié au printemps.

Comment va le bilan carbone du Québec ?

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Montréal dans la fumée des incendies de forêt, l’été dernier

Avec les incendies de forêt, les inondations et les épisodes de mauvaise qualité de l’air l’été dernier, il est possible qu’on parle d’environnement à la table entre la dinde et la bûche de Noël. Le Québec réduit-il ses émissions de gaz à effet de serre ? On vient d’avoir les dernières données pour l’année 2021. Notre collègue Philippe Mercure vous explique tout ça.

« Amener TA game à LA game »

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE L’entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Martin St-Louis

Vous ne suivez pas vraiment le hockey, mais vous voulez impressionner la parenté qui est folle du Canadien de Montréal ? Vous avez quatre choses à savoir : 1) l’équipe est en reconstruction ; 2) ce serait étonnant qu’elle fasse les séries ; 3) l’attaquant Cole Caufield ne marque pas assez souvent ; 4) l’entraîneur-chef Martin St-Louis est devenu une vedette avec ses citations divertissantes. Il est même devenu le porte-parole d’Hydro-Québec pour nous convaincre d’économiser notre énergie ! Notre collègue Nathalie Collard explique le sens profond de plusieurs de ses déclarations, dont la célèbre « Amener TA game à LA game ».

Donald Trump à l’élection présidentielle ?

PHOTO SCOTT MORGAN, ARCHIVES REUTERS Malgré ses déboires en justice, Donald Trump est favori pour être le candidat républicain à l’élection présidentielle en novembre 2024.

Règle numéro un des partys de famille : éviter les sujets controversés, la politique, par exemple. Le nom de l’ex-président américain Donald Trump pourrait toutefois faire surface, car 1) il fait face à quatre procès criminels aux États-Unis ; 2) il est favori pour être le candidat républicain à l’élection présidentielle en novembre 2024 ; 3) on vient de lui interdire d’être sur les bulletins de vote des primaires républicaines au Colorado, en raison de sa participation à une « insurrection » en janvier 2021. Cette dernière décision de la Cour suprême du Colorado s’en va directement devant la Cour suprême des États-Unis. Notre collègue Yves Boisvert vous résume ce dernier débat.