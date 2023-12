L’actualité bouge vite. Retour sur des évènements marquants de la semaine, histoire de vous faire une tête à temps pour vos soupers du week-end.

La Presse

Trump disqualifié au Colorado

PHOTO GODOFREDO A. VÁSQUEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L’ancien président des États-Unis Donald Trump lors d’un rassemblement à Reno, au Nevada, le 17 décembre

La Cour suprême du Colorado a tranché et écarté la candidature de Donald Trump à la présidentielle de 2024 en raison de sa participation à l’insurrection du 6 janvier 2021. Mais qu’est-ce que cette disqualification signifie, au juste ? Les collègues Nicolas Bérubé et André Duchesne en ont discuté avec un professeur d’histoire des États-Unis et un professeur de droit international et constitutionnel. Des échanges éclairants sur cette décision historique… et sur la volatilité du climat politique de l’autre côté de la frontière.

Devenir québécois…

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Des migrants tentent de franchir la frontière canadienne au chemin Roxham, en mars dernier.

Le Québec accueille de plus en plus de nouveaux arrivants. Et la fermeture du chemin Roxham, l’an dernier, n’a rien changé à la tendance. Après un parcours migratoire semé d’embûches, comment ces citoyens venus des quatre coins du monde en arrivent-ils à se sentir québécois ? À leurs propres yeux, d’une part, et dans le regard des autres, aussi ? Suzanne Colpron a posé la question à un petit groupe de Québécois issus de l’immigration. Leurs propos sont éclairants et offrent un éclairage différent sur ce qui favorise l’intégration ou lui nuit.

Vigoureux virus

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Les virus respiratoires circulent abondamment ces jours-ci au Québec. Le Dr Gilbert Boucher, le ministre de la Santé, Christian Dubé, et le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, ont fait le point cette semaine lors d’une conférence de presse.

Vous avez l’impression que presque tout le monde est malade autour de vous ? Ce n’est peut-être pas qu’une impression… Le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, a révélé cette semaine que 1 million de Québécois ont contracté une infection respiratoire dans les deux dernières semaines. La COVID-19, la grippe et le virus respiratoire syncytial se propagent rapidement, si bien que la Santé publique rappelle aux Québécois, à l’approche des Fêtes, de rester à la maison et de porter un masque s’ils éprouvent des symptômes. Du côté de la COVID-19, c’est un nouveau variant, le JN.1 (pas plus dangereux, mais très contagieux), qui explique la hausse des infections.

Un « sursaut de sagesse » pour la nouvelle année ?

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Pour l’essayiste Amin Maalouf, l’humanité « a vraiment besoin d’un sursaut de sagesse ».

Après une année pas toujours réjouissante, vous êtes nombreux à avoir besoin d’un peu de lumière. L’écrivain Amin Maalouf, célèbre pour ses essais phares sur les questions identitaires notamment, reconnaît que l’humanité traverse aujourd’hui l’une « des périodes les plus périlleuses de son histoire ». Or, le Libanais d’origine qui vit à Paris refuse de se laisser abattre par les guerres, la crise climatique et le vacillement des démocraties. Il croit l’humanité capable d’un « sursaut de sagesse » qui lui éviterait le naufrage. « Nous avons le devoir de trouver des solutions », a-t-il dit à Alexandre Sirois, qui l’a rencontré chez lui. Et bonne nouvelle : selon l’essayiste, l’humanité a la capacité de mettre en application les solutions qu’elle trouvera.

Dans les coulisses du Bye bye

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Simon Olivier Fecteau sur le plateau de tournage du Bye bye 2023

En télé, c’est l’évènement de l’année. En 2021 et 2022, le Bye bye a attiré chaque fois près de 5 millions de téléspectateurs. Que nous réserve l’édition du 31 décembre prochain, dont le tournage a récemment pris fin ? Le producteur au contenu et réalisateur Simon Olivier Fecteau se garde bien de révéler tous ses secrets, mais il annonce déjà qu’aucun sketch ne portera sur la guerre au Proche-Orient. « Ce n’est juste pas drôle », a-t-il déclaré au journaliste Marc-André Lemieux. Les grèves dans le secteur public risquent fort en revanche d’être évoquées. Découvrez comment l’équipe du Bye bye se prépare… à l’imprévisible, grâce à un entretien riche en détails sur les coulisses de l’émission la plus regardée de l’histoire.