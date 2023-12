Troubles alimentaires L’amour de soi en cadeau

Cher père Noël, le jour de Noël approche à grands pas et vous êtes probablement enseveli de lettres et de messages vous demandant d’exaucer les souhaits de tout un chacun. À notre tour, nous vous exprimons notre vœu le plus cher, celui d’aider toutes les personnes à accepter leur corps et à se défaire de la pression liée aux stéréotypes physiques qui peuvent conduire à des comportements alimentaires nuisant à leur santé.