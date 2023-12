Alcool au volant Quand l’action communautaire sécurise nos routes

Depuis plus de 20 ans, je m’implique activement dans les campagnes de sensibilisation à la prévention de l’alcool au volant. Depuis 2019, je m’investis aussi dans l’action communautaire de la Brasserie Labatt dans le but de sensibiliser les gens à la sécurité routière et de promouvoir une consommation responsable pendant la période des Fêtes.