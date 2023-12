Nos chroniqueurs reviennent sur des nouvelles qui les ont réjouis ces derniers jours.

On lit québécois !

PHOTO GEOFFROY VAN DER HASSELT, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le roman Que notre joie demeure, de Kevin Lambert, trône au sommet des romans les plus empruntés à BAnQ.

C’est le roman de Kevin Lambert, Que notre joie demeure, lauréat du prix Médicis, qui trône au sommet des romans les plus empruntés à BAnQ cette année. Les romans de David Goudreault (Maple – un polar trashicomique) et de Mariana Mazza (Montréal-Nord) figurent au 3e et au 4e rang de ce palmarès où le Québec fait très bonne figure. De 20 % en 2018, les livres québécois représentent cette année la moitié des emprunts. Le succès des BD y est pour beaucoup : 10 des 12 titres les plus populaires sont québécois. Du côté des essais, c’est le livre de notre collègue Nicolas Bérubé, De zéro à millionnaire – investir en Bourse sans souffrir, qui occupe la première place. Réjouissant !

Nathalie Collard, La Presse

Tom Brady, vedette des Expos

Les amateurs de baseball montréalais savent tous que Tom Brady, le meilleur quart-arrière de l’histoire du football américain, a été repêché par les Expos en 1995, avant qu’il ne choisisse de faire carrière au football. Cette semaine, l’entreprise de cartes de sport Topps a lancé une pub virale avec Brady… qui rêve d’avoir fait carrière au baseball et d’être devenu le plus grand joueur de l’histoire du sport avec les Expos. Dans son rêve, Brady gagne sept fois la Série mondiale (il a gagné sept fois le Super Bowl) et sauve la franchise montréalaise. La pub est drôle et très réussie. On voit même les ex-joueurs des Expos Pedro Martinez, Vladimir Guerrero et Larry Walker dans un bar en train de se remémorer leurs succès (fictifs) avec Brady…

Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse

Le chant et ses bienfaits

PHOTO GREG EANS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Une chorale d’une école du Kentucky, plus tôt ce mois-ci

Vous ne m’entendrez pas souvent chanter en public – ou alors ce sera au milieu d’une foule, lors d’un spectacle, alors que je suis bien certain que ma voix discordante est enterrée par d’autres. Mais justement : une étude publiée par des chercheurs de l’Université Laval vient de montrer que chanter en groupe est excellent pour maintenir la qualité de l’élocution. Parler, explique l’équipe de la professeure Pascale Tremblay, « exige une grande coordination entre les poumons et les muscles qui contrôlent les cordes vocales, la mâchoire, la langue et les lèvres ». Et chanter favorise cette coordination. Une excellente raison de mugir quelques cantiques de Noël en famille ou entre amis pendant les Fêtes.

Philippe Mercure, La Presse

Le Canada vote pour un cessez-le-feu

PHOTO ADRIAN WYLD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, explique la décision du Canada de voter à l’ONU pour un cessez-le-feu à Gaza, mardi.

Gaza est en ce moment comparable à « l’enfer sur terre », a affirmé cette semaine l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens. La réplique israélienne à l’attaque du Hamas le 7 octobre dernier aurait déjà fait plus de 18 000 morts. Il s’agit en majorité de femmes et d’enfants, selon les chiffres du Hamas. Dans ce contexte, que le Canada change son fusil d’épaule et vote à l’ONU pour un cessez-le-feu à Gaza s’imposait. Les États-Unis n’ont pas imité le Canada. Joe Biden a néanmoins prévenu l’État hébreu qu’avec « les bombardements aveugles qui ont lieu », Israël est « en train de perdre » le soutien dont il a pu bénéficier après l’attaque. C’est incontestable.

Alexandre Sirois, La Presse