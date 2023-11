Nos chroniqueurs reviennent sur des nouvelles qui les ont réjouis ces derniers jours.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le Musée des beaux-arts de Montréal consacre ces jours-ci une exposition au travail de l’artiste centenaire Françoise Sullivan.

Françoise Sullivan au MBAM

L’œil pétillant et le sourire aux lèvres, la simple vue de Françoise Sullivan me remplit de joie. Savoir que cette artiste à la créativité féconde est toujours aussi allumée à l’âge de 100 ans me donne espoir. On n’en finit plus de nous présenter des images désolantes et peu inspirantes de la vieillesse et de la déchéance qui nous attend. Ou alors on nous parle de retraite à 55 ans alors qu’on est en pleine maîtrise de nos moyens. Françoise Sullivan est toujours restée active et engagée, « dans » la vie, et c’est sans doute une partie du secret de sa jeunesse éternelle.

Nathalie Collard, La Presse

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Québec vient d’interdire les arômes dans les cigarettes électroniques.

Bye-bye, parfum de banane !

« La majorité de mes amis et moi, on va arrêter de vaper, parce que la saveur de tabac, ce n’est pas succulent », a lancé Médéric Potvin à notre journaliste Alice Girard-Bossé. C’est tellement une bonne nouvelle ! C’est exactement la raison pour laquelle le gouvernement du Québec vient d’interdire les arômes dans les cigarettes électroniques (mesure jumelée à une limite de la concentration en nicotine des produits). Bien sûr, il y aura des jeunes qui vont continuer à s’approvisionner illégalement. Mais il y a de bonnes chances qu’un grand nombre d’utilisateurs récréatifs vont simplement laisser tomber cette mauvaise habitude. La mesure a aussi de quoi décourager de jeunes vapoteurs potentiels. Tant mieux. Les vapoteuses ne devraient servir qu’aux fumeurs qui cherchent une façon de délaisser la cigarette.

Alexandre Sirois, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR L’UNIVERSITÉ MCGILL Le « ver de velours » capture ses proies en projetant un jet de bave visqueuse qui a la propriété de se gélifier, puis de se solidifier.

Un ver baveux

On trouve le réconfort là où l’on peut. En cette semaine d’Halloween, le mien est venu d’un ver baveux assez répugnant, mais au nom suavement poétique : le « ver de velours ». La bestiole capture ses proies en projetant un jet de bave visqueuse qui a la propriété de se gélifier, puis de se solidifier. Des chercheurs de l’Université McGill et de l’UQAM ont scruté la substance avec des appareils de résonance magnétique nucléaire et percé plusieurs de ses secrets. Les connaissances pourraient servir à inventer de nouveaux matériaux « durables ». L’article scientifique publié cette semaine rappelle à quel point l’évolution a généré une myriade d’astuces qui ne cessent de me fasciner.

Philippe Mercure, La Presse

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le ministre du Travail, Jean Boulet

Finies les amnisties pour le harcèlement sexuel au travail

Bonne nouvelle : Québec interdira bientôt dans les conventions collectives les clauses d’amnisties permettant d’effacer les fautes de nature sexuelle d’un dossier disciplinaire. Un blâme était parfois effacé après un ou deux ans. Or, les auteurs de harcèlement sexuel sont souvent des récidivistes, a conclu un comité d’expertes. La fin des amnisties créera un incitatif à cesser les comportements problématiques, et permettra (enfin) à l’employeur d’imposer des sanctions plus sévères en cas de récidive. Le gouvernement Legault veut aussi limiter la portée des clauses de non-divulgation dans les ententes négociées avec une victime, afin de permettre à un futur employeur de s’informer sur le candidat. Le ministre du Travail Jean Boulet poursuit ici le bon objectif : que les travailleurs fautifs ne puissent plus systématiquement « cacher leur passé ». On a hâte de voir les détails de son projet de loi, qui doit être déposé avant la fin de l’année.

Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse