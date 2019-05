Je monte l'escalier de la ruelle de mon enfance, j'arrive sur la galerie qui n'est pas encore fleurie. Il est trop tôt. Le printemps n'est pas chaud. Tous les étés, depuis plus de 50 ans, il y a tellement de fleurs sur cette petite galerie que ce n'est plus une galerie, c'est un bouquet, un immense bouquet offert aux voisins.

La porte est débarrée. J'entre. Je traverse une toute petite pièce qui fut ma chambre, il y a longtemps. J'y ai fait des rêves gelés tellement la maison est mal isolée. J'entends des voix. Le monde est dans le salon. Pour arriver au salon, il faut traverser toute la maison.

La cuisine, là où maman a dû passer la moitié de sa vie. Il y a non seulement le four, le poêle, le réfrigérateur et le lave-vaisselle, mais il y a aussi la laveuse et la sécheuse. Tout pour rendre une famille du XXe siècle heureuse ! Rien ne m'a jamais mieux bercé que le bruit de ma mère qui s'affaire dans la cuisine, le soir, pendant que j'essayais de m'endormir. Ça valait toutes les histoires qu'elle aurait pu me conter. C'était l'histoire de la vie chez nous. Les assiettes à ranger, les lunchs à préparer, le linge à plier... Et ça finissait bien parce que ça ne finissait pas. C'était toujours à recommencer.

Me voilà dans la salle à manger. Qui était aussi la salle à étudier, la salle à jouer, la salle à lire, la salle à jaser, la salle à s'amuser, la salle à bouder. C'est là qu'on se racontait nos journées. Puis, c'est le corridor vers l'entrée. Je le traversais toujours en courant. Les enfants sont toujours pressés. Les enfants ont toujours hâte à ce qui s'en vient. Je courais accueillir ma mère qui revenait de magasiner. Je courais regarder le hockey dans le salon. Je courais souvent pour rien. Je courais parce que marcher, c'est ennuyant. Marcher, c'est pour les grands.

Au milieu du corridor, il y a, à gauche, la chambre principale et, à droite, la salle de bains. C'est le carrefour de toutes les envies. Quand on avait juste envie, on tournait à droite, quand on avait envie de quelque chose, on tournait à gauche, le demander aux parents. On tournait presque aussi souvent des deux côtés !

Et finalement, j'arrive au salon, l'endroit où débutent toutes les réjouissances. J'embrasse ma soeur Dominique, son chum Jacques-Bernard, ma filleule Marjolaine et nos amies Suzanne et Nancy. Normalement, il devrait y avoir maman. Maman est toujours là. Toutes les fois que j'ai traversé cette maison, il y avait ma mère au bout.