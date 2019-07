Champion par trois millièmes de seconde

À la mi-course de la finale nationale du 100 m, Aaron Brown se dirigeait vers une victoire facile. Puis Andre De Grasse s'est mis en mode turbo. Non. Extra-turbo. Comme s'il avait enfilé des bottes de sept lieues.

Un écart de trois millièmes de seconde. Ça représente quoi, trois millièmes de seconde ? Je n'ai rien trouvé d'aussi court. Pour vous donner une idée, c'est dix fois plus court qu'un battement de paupière.

Les deux sprinteurs ont franchi la ligne d'arrivée en même temps. Littéralement. Personne, parmi les 3000 spectateurs du complexe sportif Claude-Robillard, ne pouvait affirmer avec certitude qui l'avait emporté. Brown et De Grasse se sont dirigés vers le tableau géant pour attendre les résultats.

Andre De Grasse, lui, s'est montré beau joueur. « Je pensais bien avoir gagné. Ça ressemblait à ça sur la reprise vidéo. Même sur la photo-témoin. Mais je pense qu'il est un peu plus grand que moi, alors il m'a dépassé », a-t-il déclaré avec le sourire.

« Une vague d'émotion m'a traversé le corps. Je me disais juste : "Ça y est." J'avais attendu ce moment avec impatience toute la saison. Défendre ce titre, ça veut tout dire pour moi », a-t-il expliqué après coup.

Andre De Grasse et Aaron Brown

Évidemment, De Grasse aurait aimé reprendre son titre de champion canadien. Mais il trouvait quand même du réconfort dans le fait d'être passé lui aussi sous les 10 secondes en demi-finale.

Avant de quitter le stade, j'ai voulu savoir si Brown allait fêter ce titre en ville pendant la nuit. « Non. Il faut que je coure le 200 m [aujourd'hui]. C'est déjà bientôt ! »

Party !

Le Québec a remporté sa première médaille d'or chez les seniors, hier. L'heureux gagnant ? Stevens Dorcelus, auteur d'un saut en longueur de 7,83 m. Rencontré quelques minutes après sa victoire, l'étudiant de l'UQAM exultait. « C'est rare que j'ai de grosses compétitions à Montréal. » Sa famille, ses amis et ses coéquipiers d'entraînement s'étaient déplacés pour le voir. Combien de personnes en tout ? « Je te dirais entre 25 et 30 ! » Et contrairement à Aaron Brown, Stevens Dorcelus n'a pas d'autre épreuve au programme.

« Alors, party ce soir ?

- Oh oui, party ce soir ! »

À ne pas manquer aujourd'hui

- 800 m femmes (finale à 19 h 05) : LA course de la journée. Deux vedettes locales, Laurence Côté (record personnel hier) et Maïté Bouchard, tenteront de battre la favorite, Melissa Bishop.

- Saut à la perche femmes (finale à 18 h 30) : Alysha Newman - qui parle un excellent français - est l'une des bonnes perchistes au monde. Elle a promis de faire des backflips si elle fait mieux que 4,83 m.

- Triple saut masculin (finale à 17 h 15) : Le Québec est bien représenté avec six des neuf finalistes. Patrick Hanna, étudiant en médecine à l'Université de Montréal, devrait monter sur le podium.

Que faire des chronos ?