(Ottawa) Il sera bientôt un peu moins contraignant de voyager au Canada. Les adultes entièrement vaccinés n’auront plus à fournir un plan de quarantaine à leur arrivée au pays ni à porter le masque dans la plupart des endroits publics durant 14 jours. Ces assouplissements aux mesures à la frontière entreront en vigueur le 25 avril.

Mylène Crête La Presse

La plupart des provinces ont déjà abandonné le port du masque dans les lieux publics, à l’exception du Québec et l’Île-du-Prince-Édouard. Le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, a indiqué jeudi qu’il sera maintenu jusqu’à la mi-mai. L’Île-du-Prince-Édouard compte pour sa part l’abandonner le 28 avril.

Les voyageurs devront toutefois respecter les mesures sanitaires, donc le port du masque, dans les provinces où il est toujours en vigueur.

Le masque demeure toutefois obligatoire à l’intérieur des avions et des aéroports. « Ce type d’exigence nécessite une évaluation continue, a affirmé l’administratrice en chef de l’Agence de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, en conférence de presse vendredi.

« En ce moment, dans le contexte canadien, le variant Omicron BA.2 est très actif, a-t-elle ajouté. Je pense qu’il est prudent de continuer à exiger le port du masque. »

La Santé publique fédérale recommande de se couvrir le visage dans les lieux bondés, les espaces clos et là où les gens sont en contact étroits.

Aux États-Unis, une juge fédérale a invalidé lundi l’obligation de porter un masque dans les transports publics. Le département américain de la Justice a porté ce jugement en appel.

Au Canada, d’autres allègements annoncés par Santé Canada touchent les enfants de 5 à 11 ans non vaccinés ou qui ont reçu seulement une dose. Ceux-ci n’auront plus à subir un test de dépistage avant d’entrer au pays, à condition qu’ils soient accompagnés d’un adulte pleinement vacciné. À l’instar des adultes, ils ne devront plus fournir de plan de quarantaine.

Les tests de dépistage demeurent toutefois en vigueur pour les 12 ans et plus non vaccinés ou partiellement vaccinés.

Les voyageurs adultes qui ont reçu leurs deux doses de vaccin ne devront plus surveiller et signaler l’apparition de symptômes de la maladie, se mettre en quarantaine s’ils ont été en contact avec un autre voyageur symptomatique et tenir une liste des endroits fréquentés durant leur séjour et de contacts.

Tous les voyageurs sont toutefois tenus de s’enregistrer au moyen de l’application ArriveCAN dans les 72 heures précédant leur arrivée au Canada. Ceux qui omettent de le faire pourraient devoir présenter un test de dépistage même s’ils sont entièrement vaccinés et se voir imposer une amende.