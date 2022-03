(Québec) Christian Dubé veut maintenir cinq arrêtés jusqu’au 31 décembre pour se donner des pouvoirs exceptionnels dans sa lutte à la pandémie. Fait rarissime, le ministre a choisi d’apporter des amendements au jour un de l’étude de son projet de loi vers la fin de l’urgence sanitaire.

Fanny Lévesque La Presse

Les consultations sur le texte législatif ont débuté jeudi devant les parlementaires. Le ministre Dubé a provoqué la surprise en présentant deux amendements à son projet de loi au tout début du processus, tel que rapporté par La Presse jeudi. Fait particulier, les premiers groupes ont défilé devant les parlementaires sans même qu’eux ou les élus des partis d’opposition aient encore pu prendre connaissance de ces amendements.

Le premier témoin, le sous-ministre associé et grand responsable de la vaccination Daniel Paré, a révélé que les mesures nécessaires à la transition seront regroupées dans cinq arrêtés. Encore là, les parlementaires n’ont pas pu avoir la liste. « Les mesures vont être regroupées dans cinq arrêtés ministériels qui portent notamment sur les mesures populationnelles, les ressources humaines, l’opérationnelle (vaccination et dépistage) et le secteur de l’éducation », a précisé M. Paré.

Le premier amendement est l’ajout des arrêtés qui seront maintenus. Ceux-ci ont été rendus publics en un peu après 13 h. Il s’agit de cinq arrêtés publiés au 31 mars regroupant plusieurs dispositions.

Le deuxième amendement est une modification au titre du projet de loi 28 visant à mettre fin à l’état d’urgence sanitaire « ET prévoyant le maintien temporaire de certaines mesures nécessaires pour protéger la santé de la population ».

Au moins 200 arrêtés et décrets ont été adoptés depuis le début de l’état d’urgence sanitaire, en mars 2020. Un « imposant exercice de révision » a eu lieu au cours des dernières semaines par le MSSS. Selon M. Paré, il est aussi dans « l’intérêt public » de prolonger les contrats déjà en vigueur pour le maintien des baux locatifs jusqu’à cinq ans, comme le prévoit le texte législatif.

La « réserve stratégique » liée à pandémie est l’équivalent de « 75 000 palettes » de matériel, ce qui inclut quelque 4 millions de vaccins, des tests de dépistage rapide et des équipements de protection. « C’est immense », a-t-il dit. M. Paré a rappelé que les vaccins « sont fragiles et sensibles aux variations de température », et qu’il faut donc éviter de les déplacer inutilement.

M. Paré a précisé que le MSSS voudrait maintenir 10 contrats d’entreposage, mais cela exclut les contrats conclus par les établissements. Le nombre total n’a pas été précisé jeudi. Québec a aussi besoin du projet de loi 28 pour garder à l’emploi les quelque 17 000 volontaires qui prêtent main-forte au réseau depuis le début de la pandémie par l’entremise de la plateforme « Je contribue ! ».

Un projet de loi « perfectible »

Christian Dubé affirme qu’il était « préférable » de soumettre des amendements dès le début de la consultation sur le projet de loi 28 plutôt que d’attendre à l’étude détaillée, comme le veut la procédure. Ce revirement a provoqué l’ire des partis d’opposition qui ont appris la nouvelle ce matin. Les oppositions accusent M. Dubé de ne pas travailler en collaboration avec elles.

M. Dubé en fait une autre lecture : « Au contraire, je pense qu’on a écouté les gens. […] J’ai toujours dit que les projets de loi étaient perfectibles. On a écouté l’opposition, j’ai pris la peine de lire la plupart des mémoires qui sont arrivés dans les dernières semaines. […] On a fait des breffages… Moi, ce que j’ai hâte, c’est de passer à autre chose que les mesures sanitaires. »

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) et l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) seront de passage en commission jeudi, tout comme le Barreau du Québec, qui a émis des réserves la semaine dernière.

Le Conseil interprofessionnel du Québec s’est aussi adressé aux parlementaires pour demander que les autorisations spéciales d’exercice accordées par les ordres professionnels aux retraités et étudiants du milieu de la santé soient maintenues après la fin de l’urgence sanitaire pour éviter le départ de milliers de travailleurs qui prêtent main-forte actuellement au réseau.