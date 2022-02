(Québec) Le premier ministre François Legault abandonne l’imposition d’une taxe ou d’une « contribution santé » aux non-vaccinés par crainte pour la paix sociale, alors que l’« on voit la grogne grandir de jour en jour ».

Mardi, jour de la reprise des travaux de l’Assemblée nationale, François Legault a expliqué que le projet de loi sur cette taxe modulée selon le revenu (de 100 $ à 800 $) est « prêt », mais qu’il ne sera pas déposé afin de « faire avancer le Québec dans un climat social serein ».

« Cette annonce-là », faite le 11 janvier, « est venue diviser les Québécois. Et j’ai bien entendu les partis d’opposition être contre cette contribution », a-t-il soutenu en conférence de presse en compagnie du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et du directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau.

« Il y a 3-4 semaines, on voulait mettre en place un incitatif » à la vaccination. Mais « depuis trois semaines, la grogne est montée au Québec. Il faut tenir compte de ça. […] L’équilibre, il faut essayer de le garder », a-t-il ajouté. Il a plaidé que le rôle d’un premier ministre est à la fois d’assurer la sécurité de la population et de « protéger la paix sociale ».

« Quand on voit ce qui se passe dans notre société, et les médias sociaux, j’ai une inquiétude de voir les Québécois divisés », a-t-il affirmé. « La contribution santé aurait pu aider à être un incitatif pour certaines personnes » non vaccinées, mais dans la « balance » des avantages et des inconvénients, « c’est important de protéger la paix sociale et la cohésion sociale ».

Pour lui, « c’est le temps de rebâtir les ponts entre les Québécois ». Il a invité tout le monde à « mettre un peu d’eau dans son vin ». Pour convaincre les non-vaccinés de tendre le bras, il mise sur les mesures déployées depuis quelques jours par le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux Lionel Carmant. « Je veux tendre la main aux non-vaccinés », a-t-il dit dans un changement de ton évident.

« Je comprends certaines personnes qui ne voient pas ça d’un bon œil de se faire vacciner, d’avoir un produit dans leur corps même si les experts sont à peu près unanimes (à l’effet qu’)il n’y a à peu près pas d’effets secondaires. Des centaines de millions de doses ont été données dans le monde, et ça a été testé. Les chiffres sont très clairs : si vous n’êtes pas vaccinés, vous avez beaucoup plus de chances de vous retrouver à l’hôpital et de mourir de la COVID. » Une personne non vaccinée à l’hôpital « prend la place d’un autre patient » ; donc sa décision « n’est pas personnelle », il y a un enjeu de « solidarité », a-t-il ajouté.

Des opposants aux mesures sanitaires promettent de « jammer » Québec dès cette fin de semaine en organisant des convois comme ceux qui ont convergé vers Ottawa. Ils ont le droit de s’exprimer et de manifester, mais « ça doit être fait dans le respect, pas avec des symboles haineux. On espère que ça va se faire dans le respect », a réagi François Legault.

Le premier ministre a confirmé la reprise des activités sportives et artistiques pour les adultes, jusqu’à un maximum de 25 personnes, tout comme la réouverture des gyms et des spas le 14 février.

« Malheureusement, on ne peut pas annoncer d’autres assouplissements pour l’instant. On espère le faire dans les prochaines semaines. » Il a réitéré qu’une hausse de la vaccination permettrait « d’accélérer le déconfinement ». C’est insuffisant que 61 % des adultes aient reçu une troisième dose, a-t-il dit.

