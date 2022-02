(Québec) Des opposants aux mesures sanitaires promettent de « jammer » Québec dès cette fin de semaine en organisant des convois comme ceux qui ont convergé vers Ottawa. Le maire Bruno Marchand réclame du « respect » envers les citoyens et les commerçants de sa ville.

Gabriel Béland La Presse

« On va aller jammer Québec. C’est pour mettre de la pression partout. Ce n’est aucunement pour diviser le peuple. C’est une question de mettre de la pression partout. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller à Ottawa », a expliqué dans une vidéo Kevin Bilodeau.

M. Bilodeau avait été l’un des organisateurs du Festival des Gaulois en Beauce l’été dernier. Il explique vouloir organiser un convoi de voitures et de camions à partir de la Beauce pour gagner Québec dès jeudi.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Kevin Bilodeau avait été l’un des organisateurs du Festival des Gaulois en Beauce l’été dernier.

L’homme, qui n’avait pas répondu à une demande d’entrevue de La Presse au moment de publier ces lignes, affirme que le syndicaliste Bernard « Rambo » Gauthier et un dénommé Kevin « Big » Grenier organisent quant à eux un convoi depuis la Côte-Nord.

« Québec, ce sera pas long. Deux ou trois jours et ça va être jammé net », promet Kevin Bilodeau.

Le convoi nord-côtier prévoit quitter Port-Cartier jeudi à 7 h, s’arrêter à Baie-Comeau à 9 h et devrait arriver à Québec en fin d’après-midi.

Pas d’argent de la FTQ

La FTQ-Construction a assuré qu’elle n’allait pas financer le convoi, même si Bernard « Rambo » Gauthier, qui est l’un de ses représentants sur la Côte-Nord, a fait une demande en ce sens.

En entrevue avec La Presse Canadienne mardi, le directeur général de la FTQ-Construction, Éric Boisjoly, a invité à une plus grande solidarité de tous envers les travailleurs de la santé qui sont épuisés et envers les malades qui souffrent du délestage.

Le dirigeant de la FTQ-Construction dit aussi respecter le choix de ceux qui refusent de se faire vacciner, mais souligne qu’il n’est pas du ressort de la FTQ-Construction de remettre en question les directives de la Santé publique.

Le maire Marchand demande « du respect »

Le maire de Québec s’est dit préoccupé mardi par l’annonce de la manifestation. À Ottawa, les camions et les voitures du convoi ont paralysé une partie de la ville. Bruno Marchand estime qu’un tel cas de figure dans sa ville serait catastrophique pour les commerçants.

« Ça me préoccupe, ça me préoccupe beaucoup. On est dans une période où on essaye de créer de l’espoir de donner aux gens de Québec des évènements », a lancé le maire, en référence au Carnaval de Québec qui commence en fin de semaine.

« Je m’attends à du respect. Du respect envers les citoyens avec le bruit, l’environnement, la circulation et du respect envers nos commerçants. S’il y avait des entraves pour accéder aux commerces, ce serait une catastrophe », prévient le maire de Québec.

Il rappelle que manifester est un droit et dit comprendre que « les gens veulent manifester près du parlement ». Mais « on est capable de revendiquer des choses sans écœurer tout le monde », ajoute le maire.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) doit organiser une conférence de presse d’ici la fin de semaine pour expliquer comment elle se prépare aux convois.

Avec La Presse Canadienne