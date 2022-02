(Québec) Le gouvernement Legault laisse tomber l’imposition d’une taxe ou « contribution santé » aux non-vaccinés, a appris La Presse.

Tommy Chouinard La Presse

Le premier ministre doit en faire l’annonce à 13 h, au même moment où il annoncera quelques assouplissements comme la réouverture des gyms et la reprise des sports pour les adultes le 14 février comme l’a d’abord rapporté le Journal de Québec.

Québec avait dans ses cartons l’idée de déposer un projet de loi cette session, qui débute ce mardi, afin d’imposer une contribution financière aux non-vaccinés. Cette taxe aurait été de 100 $ à 800 $.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, n’a pas voulu commenter la décision de son gouvernement à son arrivée à la commission parlementaire sur le projet de loi 11, qui vise à accroître l’accès aux services de première ligne par les médecins de famille. « On a un point de presse exactement là-dessus ce midi, vous allez avoir toutes vos réponses », a-t-il brièvement indiqué.

François Legault avait annoncé son intention de taxer les non-vaccinés le 11 janvier. « On pense qu’on est rendus là. Les personnes qui refusent de se faire vacciner amènent un fardeau sur le personnel et un fardeau financier important pour la majorité des Québécois », disait-il. « Tous les adultes au Québec qui n’accepteront pas d’aller chercher au moins une première dose au cours des prochaines semaines auront une facture à payer parce qu’il y a des conséquences sur notre réseau de la santé et ce n’est pas à l’ensemble des Québécois à payer pour ça. »

L’objectif du gouvernement était d’inciter les réfractaires à relever leur manche et de répondre à la grogne populaire envers les non-vaccinés.

Le directeur national de la santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, avait refusé d’émettre une recommandation sur cette question, alors que des directeurs régionaux étaient critiques au sujet de cette idée. « Il s’agit d’une mesure économique, et moi, je préfère ne pas commenter les mesures économiques. Ça ne relève pas de l’expertise de la Santé publique », expliquait le Dr Boileau.

Les partis de l’opposition attendaient le gouvernement de pied ferme au sujet de cette taxe aux non-vaccinés, soulevant des enjeux d’équité et d’éthique. Par exemple, la cheffe libérale Dominique Anglade a déclaré que la contribution santé risquait de créer une « brèche » dans l’accès universel aux soins de santé et que sa formation pourrait difficilement être favorable à une telle mesure.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Les partis de l’opposition ont mis en doute l’utilité de cette taxe et y voyaient essentiellement une opération politique, comme l’ont dit Gabriel Nadeau-Dubois, de Québec solidaire, et Paul St-Pierre Plamondon, du Parti québécois.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, s’était opposé à la mesure et soutenait que le gouvernement « bluffe ».

Avec Fanny Lévesque