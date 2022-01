Québec appelle à la prudence en lien avec une nouvelle tentative d’hameçonnage liée à la vaccination contre la COVID-19. Cette fois, ce sont des messages textes frauduleux qui circulent, voulant qu’il est possible d’obtenir une récompense de 100 $ « pour avoir pris toutes vos doses contre la COVID-19 ».

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Le ministère de la Santé et des Services sociaux vous récompense avec 100 $ pour avoir pris toutes vos doses contre la COVID-19 », peut-on lire dans un message que plusieurs Québécois ont reçu dans les dernières heures.

Un lien est inclus dans le message, redirigeant vers une page invitant l’utilisateur à déposer ladite somme dans son compte bancaire.

« C’est toujours inquiétant, ce genre de tentative-là. Malheureusement, je vous dirais que ça devient monnaie courante », a expliqué le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, sur les ondes de Radio-Canada jeudi matin. « L’objectif derrière ça, c’est probablement un vol d’identité », a-t-il ajouté.

Avouant que le stratagème est « subtil », le ministre a du même coup réitéré que plusieurs indices peuvent néanmoins mettre la puce à l’oreille, pour ainsi éviter d’être victime de fraude. Dans ce cas-ci, il a notamment cité l’indicatif de l’appel, « provenant de la Colombie-Britannique », ainsi que la présence d’un tiret dans l’adresse web, ce qu’on ne retrouve jamais sur un site gouvernemental.

De surcroît, si le gouvernement du Québec proposait 100 $ « pour tel ou tel comportement », le ministre de la Santé Christian Dubé l’aurait annoncé en conférence de presse. « On n’aurait pas utilisé un texto en catimini », a dit M. Caire.

Or, retracer l’auteur de telles fraudes est « pratiquement mission impossible », a affirmé l’élu. « C’est à peu près impossible, parce que d’abord, il faudrait qu’on puisse avoir un mandat pour retracer l’auteur du compte. Généralement, ce que les gens font, c’est qu’ils vont acheter un cellulaire prépayé, envoyer les textos, détruire le cellulaire, alors vous ne retracerez jamais l’auteur du texto en question », a-t-il dit.

« Et oui, on pourrait suivre l’information sur le site, mais généralement, ce sont des sites extraterritoriaux. On va louer de l’espace serveur dans un pays où il n’y a pas d’extradition ou encore où les lois sont permissives », a-t-il encore expliqué.

Les personnes qui ont reçu ce type de message dans les dernières heures sont invitées à le signaler aux autorités en textant le numéro 7726.