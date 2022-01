Plusieurs faux passeports vaccinaux seront « révoqués » au cours des prochains jours, assure le gouvernement Legault, qui dit avoir mis en place un dispositif pour le faire rapidement lorsque des preuves de malversation seront obtenues par les autorités, au cas par cas.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Vous allez voir : dans les prochains jours, il y a des passeports qui vont être révoqués », a averti le ministre de la Santé, Christian Dubé, en marge d’une conférence de presse tenue jeudi à Montréal.

Il réagissait ainsi à une enquête de La Presse, qui rapportait plus tôt que les autorités ont épinglé des employés du réseau de la santé d’un peu partout au Québec qui, contre de l’argent, ont participé à la fabrication de milliers de passeports vaccinaux frauduleux. Ces personnes inscrivaient à la tonne des faux vaccins dans le registre de vaccination du gouvernement, le tout avec une facilité désarmante, a confié l’un des individus arrêtés.

« C’est criminel, ce qui est arrivé. Autant les gens qui ont émis des passeports qu’ils n’avaient pas le droit de faire que les gens qui ont acheté des passeports qu’ils n’avaient pas le droit d’avoir, c’est criminel. […] On va s’assurer que ces gens-là, on va s’occuper d’eux avec l’UPAC », a promis M. Dubé, sans toutefois s’avancer sur la nature des accusations qui pourraient être portées.

Aux gens qui ont malheureusement fait ça, c’est très dangereux ce que vous faites. Vous avez permis à des gens non vaccinés d’aller dans des endroits réservés à des personnes vaccinées. Christian Dubé, ministre de la Santé

L’élu caquiste a également confirmé que Québec a été mis au courant dès le mois d’octobre de potentielles fraudes dans le système des passeports vaccinaux. « Tout de suite, on a informé les autorités policières », a-t-il assuré. « À compter d’aujourd’hui, on sera capables de révoquer les passeports », a encore martelé M. Dubé, en précisant que « quelqu’un qui a un faux passeport va allumer rouge » dans un commerce, directement sur l’application mobile. « D’ailleurs, le fédéral est en train de nous demander comment faire pour avoir cette application-là, pour être capable de révoquer un passeport », a révélé M. Dubé.

150 dossiers sous enquête

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a déclaré à la radio de Radio-Canada jeudi matin que les révélations de La Presse sont « matière à réflexion ». « Ce qu’on lit ce matin, c’est effectivement matière à réflexion », a-t-elle déclaré. « C’est sûr que quand on dit que le système est médiocre… c’est sûr qu’on a toujours été assez humbles sur le fait que l’informatique est un défi au gouvernement et au ministère de la Santé », a réagi la ministre.

« Avec le nouveau ministère de la Cybersécurité et du Numérique, on est en train de travailler hyper fort », a-t-elle assuré, soulignant avoir été informée que 150 dossiers d’enquêtes sont en cours relativement à la falsification de passeports vaccinaux, dont près d’une trentaine pour corruption ou tentative de corruption.

Chose certaine : les fraudes de passeports vaccinaux ne sont « pas une question de défaut du système », affirme le ministre Dubé, mais plutôt de « malveillance d’un employé ».

« Je ne pense pas qu’on est en train de parler d’un problème dans le système, mais plus d’un enjeu de contrôle interne. Depuis qu’on a su ça, on a resserré les contrôles, mais pendant ce temps-là, il y a des gens qui ont continué à le faire. On s’est assurés qu’on avait des preuves contre eux », a-t-il indiqué, en mentionnant qu’il existe « plusieurs façons » d’identifier de faux passeports vaccinaux.

Avec Vincent Larouche, La Presse