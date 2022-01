(Québec) Québec allonge 500 millions pour déployer un train de mesures financières, administratives et de « mieux-être » pour donner de l’air au personnel de la santé, dans le contexte « exceptionnel » de la cinquième vague. Bien qu’ils soient en place uniquement pour 12 semaines, ces incitatifs sont salués par les syndicats.

Fanny Lévesque La Presse

Après avoir décaissé un milliard cet automne, le gouvernement Legault délie à nouveau les cordons de sa bourse pour retenir et soutenir les travailleurs de la santé et des services sociaux, débordés par le tsunami Omicron depuis décembre. Québec ajoute 500 millions pour « augmenter la capacité des ressources du réseau et certains partenaires privés ». Les nouvelles mesures seront en place pour 12 semaines.

« C’est quand même des efforts financiers importants que les Québécois font aussi pour aider à passer au travers [de cette période] », a lancé jeudi le premier ministre, François Legault. L’annonce est par ailleurs le fruit d’une collaboration avec cinq grands syndicats de la santé (FTQ, CSN, FIQ, CSQ et APTS). De quoi réjouir le gouvernement alors que ses relations avec les syndicats ont parfois été houleuses cet automne.

« Je pense que c’est important qu’on travaille tous ensemble pour passer au travers des prochaines semaines et je pense qu’avec ces mesures-là ça va aider », a ajouté M. Legault. La vague Omicron frappe durement le réseau de la santé et des services sociaux. Le nombre de travailleurs sur la touche en raison de la COVID-19 est néanmoins passé de 20 000 à 15 000 au cours des derniers jours.

Mais Québec cherche activement 2500 travailleurs (1000 dans les hôpitaux et 1500 en CHSLD) pour traverser les prochaines semaines alors que la pression se maintient sur les hospitalisations. On s’attend à ce que le week-end à venir soit particulièrement difficile pour le réseau. « C’est en fin de semaine qu’il faut que ça arrive », a indiqué le ministre de la Santé, Christian Dubé, parlant des renforts.

Les nouvelles mesures annoncées jeudi vont d’incitatifs financiers à l’ajout de ressources administratives, en passant par ajustements pour améliorer les conditions de travail des travailleurs au front.

En voici quelques exemples :

Un remboursement des frais liés au travail lorsque la personne salariée fait des heures supplémentaires ;

Une demi-journée de vacances accordée à la personne pour toutes les journées travaillées au-delà de sa semaine normale de travail ;

Une rémunération à taux double pour la personne salariée à temps complet qui effectue une sixième ou une septième journée de travail dans la même semaine de travail ;

Un montant forfaitaire de 100 $ sera accordé à la personne salariée à temps partiel qui effectue au minimum 30 heures dans sa semaine de travail ;

Une rémunération à taux double pour la personne salariée à temps partiel qui effectue un quart de travail (soir, nuit, fin de semaine) en sus de sa journée de travail régulière.

Québec élargit par ailleurs la prime d’assiduité, qui était essentiellement offerte au personnel soins infirmiers et cardiorespiratoire, à d’autres titres d’emploi en CHSLD, centre de protection de la jeunesse et milieu hospitalier. « Cette prime s’appliquait à 65 000 employés et on élargit cette prime à 170 000 employés », a illustré M. Dubé. La prime d’assiduité prévoit l’octroi de différents montants si le travailleur offre une prestation de travail consécutive.

Ces incitatifs s’ajoutent à ceux déjà en place, comme les primes de 4 % et 8 % et les primes de rétention de 15 000 $ par infirmière. Le gouvernement s’engage aussi à ce que les « ajustements relatifs aux primes » soient payés le plus rapidement possible. On sait que certains travailleurs de la santé sont toujours en attente du versement de leur prime liée à la COVID-19.

Une « ouverture » saluée

Le front commun syndical a salué l’« ouverture » du gouvernement Legault, qualifiant de « constructifs » leurs échanges. « La clé pour casser cette vague est de tout faire pour bien protéger le personnel et de déployer rapidement des mesures de reconnaissance pour agir sur l’attraction et la rétention », écrivent-ils.

« Plusieurs mesures annoncées par le gouvernement qui visent certaines catégories d’emploi permettront de soulager de façon appréciable, mais temporaire, la pression qui pèse depuis 22 mois sur le dos du personnel du réseau. L’intersyndicale invite donc le gouvernement à poursuivre les discussions dans le même état d’esprit afin de se sortir de la situation de crise liée à la pandémie et au manque de personnel. »

Certaines de mesures annoncées viseront aussi les partenaires privés du réseau public, comme les CHSLD privés, les résidences privées pour aînés, les maisons de soins palliatifs et les communautés religieuses. Québec indique que les détails des mesures les concernant leur seront communiqués prochainement.