(Québec) Québec déploie un train de mesures financières, administratives et de sécurité au travail pour donner de l’air au personnel de la santé et des services sociaux, dans le contexte « exceptionnel » de la cinquième vague. Bien qu’ils soient en place uniquement pour douze semaines, ces incitatifs sont salués par les syndicats.

Fanny Lévesque La Presse

Le gouvernement bonifie son offre aux travailleurs de la santé débordés par le tsunami Omicron à l’aide d’une série d’incitatifs qui pourront « augmenter la capacité des ressources du réseau de la santé et des services sociaux et certains partenaires privés ». Ces nouvelles mesures seront en vigueur pour une durée de 12 semaines, dans le contexte de la déferlante Omicron.

La cinquième vague affecte durement le réseau de la santé alors que quelque 20 000 employés sont sur la touche en raison de la COVID-19. Pour passer au travers des prochaines semaines, le gouvernement recherche activement 1000 travailleurs dans les hôpitaux et 1500 dans les CHSLD, faisait savoir le premier ministre François Legault mardi.

Québec et cinq grands syndicats de la santé qui font front commun (FTQ, CSN, FIQ, CSQ et APTS) ont tenu des rencontres en janvier pour déterminer plusieurs mesures qui permettraient d’améliorer rapidement les conditions de travail sur le terrain. « On me dit que le climat est très positif », ajoutait M. Legault.

En voici quelques exemples :

Un remboursement des frais liés au travail lorsque la personne salariée effectue du temps supplémentaire ;

Une demi-journée de vacances accordée à la personne pour toutes les journées travaillées au-delà de sa semaine normale de travail ;

Une rémunération à taux double pour la personne salariée à temps complet qui effectue une sixième ou une septième journée de travail dans la même semaine de travail ;

Un montant forfaitaire de 100 $ sera accordé à la personne salariée à temps partiel qui effectue au minimum 30 heures dans sa semaine de travail ;

Une rémunération à taux double pour la personne salariée à temps partiel qui effectue un quart de travail (soir, nuit, fin de semaine) en sus de sa journée de travail régulière, sous réserve de certaines modalités.

Québec élargit par ailleurs la prime d’assiduité, qui était notamment offerte au personnel infirmier et aux préposés aux bénéficiaires, à d’autres titres d’emploi en CHSLD, centre de protection de la jeunesse et milieu hospitalier. Ces incitatifs s’ajoutent à ceux déjà en place, comme les primes de 4 % et 8 % et les primes de rétention de 15 000 $ par infirmière.

« Ces mesures s’inscrivent dans le changement de culture que nous avons amorcé pour notre réseau de santé pour le rendre plus humain et performant en offrant notamment une meilleure conciliation travail-vie personnelle. Une des clés pour y arriver est la collaboration avec les syndicats et, à cet égard, nous tenons à assurer notre volonté à maintenir les canaux de communications ouverts avec eux », a indiqué dans un communiqué le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Le gouvernement s’engage aussi à ce que les « ajustements relatifs aux primes » soient payés le plus rapidement possible. On sait que certains travailleurs de la santé sont toujours en attente du versement de leur prime liée à la COVID-19.

Le front commun syndical a salué « l’ouverture » du gouvernement Legault, qualifiant de « constructifs » leurs échanges. « Pour la FSSS-CSN, la FSQ-CSQ, la FIQ et la FIQP, le SQEES-FTQ, le SCFP, l’APTS, la FP-CSN et le SPGQ, la clé pour casser cette vague est de tout faire pour bien protéger le personnel et de déployer rapidement des mesures de reconnaissance pour agir sur l’attraction et la rétention », écrivent-ils.

« Plusieurs mesures annoncées par le gouvernement qui visent certaines catégories d’emploi permettront de soulager de façon appréciable, mais temporaire, la pression qui pèse depuis 22 mois sur le dos du personnel du réseau. L’intersyndicale invite donc le gouvernement à poursuivre les discussions dans le même état d’esprit afin de se sortir de la situation de crise liée à la pandémie et au manque de personnel. »

Pas d’accord sur le N95

Dans son communiqué, Québec souligne également sans autre détail que « des précisions ont été apportées pour répondre aux préoccupations notamment sur les N95, les mesures de prévention et contrôle des infections (PCI) et les réserves en équipement de protection individuelle ». Les syndicats réclament le port du masque N95 en tout temps, ce que ne permettent pas pour l’heure les autorités.

« Tout au long des échanges, l’intersyndicale a indiqué que l’élément prioritaire pour faire face au variant Omicron est d’appliquer le principe de précaution et d’implanter toutes les mesures nécessaires pour bien protéger les travailleuses et travailleurs, à commencer par l’accès au masque N95 pour l’ensemble du personnel. Si le changement de ton du gouvernement est bienvenu, il doit continuer d’en faire davantage pour prôner des mesures plus fortes, claires et simples à appliquer pour assurer la protection du personnel », soulignent les syndicats.

Certaines de mesures annoncées viseront aussi les partenaires privés du réseau public, comme les CHSLD privés, les résidences privées pour aînés, les maisons de soins palliatifs et les communautés religieuses. Québec indique que les détails des mesures les concernant leur seront communiqués prochainement.

Les relations entre les syndicats et le gouvernement Legault n’ont pas été au beau fixe l’automne dernier. Les modalités d’attribution de la prime de rétention de 15 000 $ par infirmière et l’imposition de conditions de travail par l’entremise d’arrêtés ministériels ont été de récentes pommes de discorde entre les parties.